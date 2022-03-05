У США вражені тим, наскільки ефективно ЗСУ використовують надане озброєння

США активно передавали Україні оборонне озброєння ще до того, як Росія знову напала на Україну. Там дізнавалися про підступні плани Путіна від своєї розвідки.

Про це розповів кореспондент Джеф Селдін, який працює у "Голосі Америки". Він посилається на високопосадовця в американському Міністерстві оборони.

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Росіяни продовжують бойові дії

У Пентагоні зазначили, що окупанти продовжують бойові дії й зусилля за усіма напрямками руху. "Передові загони російських військ перебувають на відстані 25 кілометрів від центру Києва, й 10 кілометрів – від Харкова та Чернігова.", – уточнили там. Водночас США не можуть заперечити й інформацію про захоплення ворогом Херсона. При цьому, Маріуполь – під контролем ЗСУ.

У США вражені діями ЗСУ

Співрозмовник Селдіна підкреслив, що в американському уряді "надзвичайно вражені" тим, наскільки ефективно українські захисники використовують озброєння, яке раніше привезли й продовжують передавати міжнародні партнери.

Вони здатні поширити його дуже швидко. І здатні використати його,

– наголосили у Пентагоні.

За інформацією американських ЗМІ, загалом Сполучені Штати вже доставили в Україну військової допомоги на 240 мільйонів доларів.

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