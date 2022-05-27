У Пентагоні зауважили, що Росія шукає будь-які способи поповнення своїх військ в Україні

Україна вже три місяці протистоїть російській агресії. За цей час Росія втратила чимало живої сили, а також техніки. Тож вона наразі намагається всіма можливими способами поповнити їх.

На цьому наголосили Пентагоні під час брифінгу. Зокрема зазначили, що в Росії на війну відправляють тепер ще й контрактників-добровольців, які були в резерві.

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На війну проти України відправляють усіх, кого можуть

Наголосили ще й на тому, що призовний вік у Росії збільшили. Тепер воювати проти України відправляють не лише вчорашніх школярів. А все тому, що вік потенційного учасника "спецоперації" зріс до 50 років.

У Пентагоні наголошують, що раніше до лав армії Росії можна було вступити до 40 років. Тож значні втрати в Україні змушують країну-агресорку посунути віковий ліміт, щоб набрати охочих.

Під час брифінгу наголосили на тому, що в районах ведення бойових дій зараз перебувають 110 оперативний БТГ Росії. Усі ці військові, зазначають у Пентагоні, розташовані по дузі від Харкова і до Півдня.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко про головне

Найгарячішими залишаються Бахмутський і Лиманський напрямки. Як зазначають у Генштабі, окупанти з допомогою артилерії роблять все для того, щоб закріпитися у Лимані. Крім того, вони проводять розвідку. Що стосується Бахмуту, то тут вони хочуть позбавити наші підрозділи підкріплення від основних сил.

Не припиняються атаки на інших напрямках. Наприклад, на Слов'янському ворог уже відновив наступальні дії. Там російські військові продовжують обстрілювати наші позиції.

Наступають загарбники і на Донецькому напрямку. Вони відкривають вогонь по українських військових, а також атакують їх ракетами. Для ефективності бою ще й організовують перегрупування війська.

Натомість на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються зберегти контроль над Херсонською областю. Водночас зросла кількість ворожих обстрілів наших військових. Крім того, російські бійці укріплюють фортифікаційні споруди та проводять розвідку. А посилюють свій склад вони завдяки перекиданню підрозділів, які були у резерві.

Неспокійним залишається Слобожанський напрямок. Там окупанти не лише поповнюють свій особовий склад. Вони ще й відкривають вогонь по наших позиціях, а також дистанційно мінують території. Останнє робиться для того, щоб ускладнити наступ українських військових.

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