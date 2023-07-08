Ми на початку середини, – Пентагон про темпи контрнаступу ЗСУ
Джерело:Міноборони США
У Пентагоні вважають, що український контрнаступ зараз перебуває на початку середини. Операція зі звільнення українських територій не дається нашим воїнам легко.
Висновки слід робити в кінці
Таку думку на брифінгу висловив заступник міністра оборони США з політики Колін Каль.
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Отже, все буде важко. На справжній війні все складно. Іноді все відбувається швидше, ніж ви думаєте. Як у Харкові минулої осені, іноді – як у Херсоні минулої осені,
– зазначив Каль.
Він наголосив, що зимою жодна зі сторін не стояла на місці: українці з допомогою союзників і партнерів "збирали гору сталі для контрнаступу", водночас росіяни окопувалися, встановлювали мінні поля, протитанкові перешкоди і бар'єрні лінії траншей.
Каль зазначив, що висновки потрібно робити в кінці контрнаступу, а не посередині. Зараз, за його словами, ми перебуваємо на початку середини.
Що відомо про контрнаступ ЗСУ
- 7 липня Генштаб ЗСУ заявив, що ЗСУ закріплюються на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що контрнаступ відбувається не швидко, однак все одно ми рухаємося вперед, а росіяни – назад.
- Командувач Сухопутних сил України генерал Олександр Сирський наголосив, що зараз у росіян втрати у 8 – 10 разів більші, ніж у наших військових.
- ЗСУ мають певні успіхи на північних та південних околицях Бахмута. Наразі за місто точаться важкі бої.