Ми на початку середини, – Пентагон про темпи контрнаступу ЗСУ

У Пентагоні вважають, що український контрнаступ зараз перебуває на початку середини. Операція зі звільнення українських територій не дається нашим воїнам легко.

Висновки слід робити в кінці

Таку думку на брифінгу висловив заступник міністра оборони США з політики Колін Каль.

До теми Те, що ми мовчимо, не означає, що ми нічого не робимо: Міноборони опублікувало загадкове відео

Отже, все буде важко. На справжній війні все складно. Іноді все відбувається швидше, ніж ви думаєте. Як у Харкові минулої осені, іноді – як у Херсоні минулої осені,

– зазначив Каль.

Він наголосив, що зимою жодна зі сторін не стояла на місці: українці з допомогою союзників і партнерів "збирали гору сталі для контрнаступу", водночас росіяни окопувалися, встановлювали мінні поля, протитанкові перешкоди і бар'єрні лінії траншей.

Каль зазначив, що висновки потрібно робити в кінці контрнаступу, а не посередині. Зараз, за його словами, ми перебуваємо на початку середини.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ