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24 Канал Головні новини В Україні можливі тимчасові перебої зі зв'язком та доступом до послуг, – НКЕК
23 вересня, 22:08
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В Україні можливі тимчасові перебої зі зв'язком та доступом до послуг, – НКЕК

Софія Рожик

Російські атаки завдали шкоди телекомунікаційній інфраструктурі. Це може спричинити тимчасові перебої в роботі.

Про це повідомили у НКЕК.

Проблеми зі зв'язком в Україні

У споживачів можуть спостерігатися тимчасові проблеми з доступом до мереж та послуг зв'язку. 

Фахівці аварійних служб уже працюють на місцях влучань і ліквідовують наслідки руйнувань. 

Громадян просять із розумінням поставитися до можливих тимчасових перебоїв.

Нагадаємо, що вдень 23 вересня Київ частково залишився без інтернету. Атака Росії пошкодила важливі дата-центри, зокрема провайдерів UTELS та "Павутина", а також гаряча лінія "Meest ПОШТА".

Російські війська уже не вперше цілеспрямовано б'ють по об'єктах мобільного та інтернет-зв'язку в Україні. Наприклад, 17 вересня вони завдавали удару по інфраструктурі "Київстару" у Київській області. Тоді було пошкоджено будівлю, де знаходиться обладнання оператора.

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