Перебував на чергуванні, – голова Черкаської ОВА розповів про загиблого від ракетного удару

Російські загарбники сьогодні, 26 червня, завдали потужних ракетних ударів по Черкаській області. Внаслідок прильотів загинула одна людина, яка потрапила в зону ураження російської ракети.

Про це 24 каналу повідомив глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, людина, яка загинула внаслідок ракетної атаки була співробітником залізничної колії.

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Загиблий перебував на чергуванні

"Загиблий обслуговував залізничну колію й саме перебував на чергуванні. Він діяв відповідно до сигналів ракетного нападу, але цивільна інфраструктура не пристосована до захисту повною мірою", – заявив Табурець.

Як зазначив глава Черкаської ОВА, коли сталися надзвичайно потужні вибухи, які завдали великих руйнувань, чоловік потрапив в зону ураження ракети. Крім того, Табурець додав, що ще 3 людей, які отримали поранення зараз перебувають у критичному стані.