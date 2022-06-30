Перед нами широко відчинили двері, – аналітик про те, що змінилось після саміту НАТО
У Мадриді пройшов саміт НАТО, де Україні затвердили новий пакет допомоги. Експерти ж запевняють, що перед нами "відчинилися двері", Україна ще більше співпрацюватиме з НАТО.
Про це 24 каналу розповів аналітик та експерт Українського інституту майбутнього Ігора Тишкевич. Він додав, що тут не йдеться про вступ України в НАТО, а лише співпрацю.
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За його словами, перед нами "відкрилися двері". Але рішення за Україною – ми будемо в них заходити чи просто скажемо, в чому хочемо співпрацювати з Альянсом.
Тишкевич пояснив, що ленд-ліз запрацює з нового бюджетного боку – тобто з 1 вересня. А до цього часу Україну використовує бюджетні ліміти допомоги від США.
Тому для нас був важливий саміт НАТО. Адже це участь або залучення українських військових до навчання з новою технікою,
– заявив аналітик.
На його думку, якщо говорити про поставки важкої техніки, то сьогодні це все може відбуватися швидше.
"В нас є навчені військові, і частина з них може бути інструкторами для інших. Але для всієї нерадянської техніки треба щонайменше місяць навчатися", – відповів він.
Ігор Тишкевич про саміт НАТО та допомогу Україні: відео
Головне про саміт НАТО
- З 28 по 30 червня у Мадриді відбувається саміт НАТО. За підсумками генсек Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс продовжить політичну та практичну підтримку України.
- За його словами, там прийняли рішення про посилений пакет підтримки. Це прискорить постачання нелетального оборонного обладнання, покращить кіберзахист і стійкість України.
- Також Альянс прийняв нову стратегічну концепцію, згідно з якою Росія – не партнер, а головна загроза безпеці.