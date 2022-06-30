Перед нами широко відчинили двері, – аналітик про те, що змінилось після саміту НАТО

У Мадриді пройшов саміт НАТО, де Україні затвердили новий пакет допомоги. Експерти ж запевняють, що перед нами "відчинилися двері", Україна ще більше співпрацюватиме з НАТО.

Про це 24 каналу розповів аналітик та експерт Українського інституту майбутнього Ігора Тишкевич. Він додав, що тут не йдеться про вступ України в НАТО, а лише співпрацю.

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За його словами, перед нами "відкрилися двері". Але рішення за Україною – ми будемо в них заходити чи просто скажемо, в чому хочемо співпрацювати з Альянсом.

Тишкевич пояснив, що ленд-ліз запрацює з нового бюджетного боку – тобто з 1 вересня. А до цього часу Україну використовує бюджетні ліміти допомоги від США.

Тому для нас був важливий саміт НАТО. Адже це участь або залучення українських військових до навчання з новою технікою,

– заявив аналітик.

На його думку, якщо говорити про поставки важкої техніки, то сьогодні це все може відбуватися швидше.

"В нас є навчені військові, і частина з них може бути інструкторами для інших. Але для всієї нерадянської техніки треба щонайменше місяць навчатися", – відповів він.

Ігор Тишкевич про саміт НАТО та допомогу Україні: відео



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