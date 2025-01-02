Україна готується відновити дипломатичні відносини із Сирією, – Зеленський

Президент України відзначив героїзм українських воїнів, які перед Новим роком відбили один із найжорстокіших російських штурмів. Крім того, Зеленський анонсував новий період у відносинах із Сирією.

У 2022 році Башар Асад – ставленик Кремля у Сирії – визнав так звану "незалежність" окупованих Росією частин Донеччини та Луганщини. Після цього випадку Україна розірвала із Сирією дипломатичні відносини. Однак прихід в країні нової влади та історичний візит української делегації на чолі із головою МЗС Андрієм Сибігою у Дамаск дозволили розпочати стосунки держав із нової сторінки, передає 24 Канал із посиланням на звернення Зеленського.

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Нові міжнародні контакти

Президент Зеленський анонсував підготовку до відновлення дипломатичих відносин із Сирією та взаємодії в міжнародних організаціях. Крім того, Україна цього року планує удвічі збільшити також торгівлю з Ліваном.

Буде також у 25-му році більше активності й у роботі з Африкою, і кожне таке нове партнерство – це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки,

– розповів політик.

За 2024 рік Україні вдалося збільшити експорт на 15 %.

Відбиття найжорстокішого штурму

Зеленський повідомив й про непросту ситуацію на фронті, де відбуваються щоденні російські штурми. Найбільше за добу – на Покровському, Курахівському, Лиманському та Времівському напрямках.

В Курській області нашим підрозділам доводиться відбивати понад 30 російських атак щодоби.

За результатами в боях цими днями я хочу відзначити 24-ту і 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно. Молодці, воїни! Дякую всім!,

– зазначив президент.