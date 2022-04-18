Перед "референдумом": росіяни планують масові та жорсткі зачистки у Херсоні

Російські окупанти дуже поспішають з тим, аби оголосити Херсонську область "незалежною республікою". Зробити це загарбники прагнуть попри повну відсутність бажання більшості місцевих жителів відокремлюватися від України.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські окупанти увесь час проводили лише початкову підготовку до встановлення повного контролю над Херсоном. Звірства, чистки та мародерство у місті були все ж таки не системними.

Дивіться також Реквієм за мрією: як Росія перетворила квітучий Донбас на випалену землю

Жертвами російської навали на захопленій нелюдами Херсонщині ставали здебільшого проукраїнські активісти, ветерани АТО/ООС та їх родини, які не встигли виїхати.

Готують величезні чистки

У рамках підготовки до "референдуму" російське військово-політичне командування вирішило віддати наказ остаточно придушити спротив жителів обласного центра.

Для цього 21 квітня окупанти збираються провести ротацію бойовиків Росгвардії у Херсоні. Тих поліцейських, які зараз перебувають у місті, замінять на профільні каральні підрозділи, що спеціалізуються на викриттях та чистках.

У Москві хочуть, аби росгвардійці за допомогою ідейних бойовиків ОРДЛО зробили Херсонщину регіоном, де не буде ані партизанщини, ані проукраїнських мітингів.

Скоріш за все, загарбники збираються проводити фільтрацію всіх чоловіків із подальшими розстрілами або вивезенням у непідконтрольний Крим тих, хто не хоче окупації.

Само собою, чинитимуть тиск рашисти й на жінок. Показові розправи над цивільними, нелояльними чиновниками та правоохоронцями вже найближчим часом можуть стати нормою. Оскільки росіянам важливо вбити всі паростки протестних настроїв.

Після "референдуму" мобілізовуватимуть всіх чоловіків

Як стверджують у спецслужбах України, злочинців з росгвардії, які приступлять до чисток, вже перебувають на Херсонщині. Наразі вони збирають інформацію про людей, які мають потрапити під репресії, а також розробляють спецоперацію із зачистки.

Паралельно із цим у регіоні вже активізували підготовку до так званого "референдуму". У Новій Каховці друкують бюлетені для проведення цього голосування, хоча насправді вони, звісно, не потрібні. Росіяни збираються лише створити картинку для телебачення та оголосити про те, що "жителі Херсонщини вирішили створити нову "республіку".

Для того, аби у всіх насправді могло скластися враження масовості голосувань, загарбники збираються застосувати випробовану в Донецьку тактику: відкрити лише 3 або 4 виборчих дільниці, а також завозити масовку з Криму.

Після "референдуму" російські генерали збираються впровадити заходи з мобілізації чоловіків. На тому ж рівні, як це зараз роблять на окупованому Донбасі – з тотальним "полюванням" озброєних патрулів та з перекиданням у райони бойових дій під вартою.

У Кремлі розглядають варіант із захопленням Херсонщини та оголошенням чергового квазіутворення як створення своєрідної буферної зони для Криму. Для Путіна та його оточення цей регіон є стратегічним. Як плацдарм для можливого наступу на інші регіони України, як гарантію забезпечення окупованого півострова водою, а також як частину сухопутного коридору до Криму.