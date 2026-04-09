Росіяни можуть напасти на Харків та інші міста, – Зеленський

Україна не може обговорювати передачу Донбасу Росії. Володимир Зеленський впевнений, що це створило б ризики нападів на інші міста та загрожувало б єдності країни.

Про це президент України заявив в інтерв'ю Rai Radio.

Чим загрожує передача Донбасу?

Президент Зеленський сказав, що питання передачі Донбасу Росії не може бути предметом обговорення.

У такому випадку окупанти можуть зайняти найкращі захищені позиції без жодних втрат. А на будівництво нових укріплень потрібно 1 – 1,5 роки.

Вони можуть напасти на Харків та інші міста, які роблять великий внесок у наш ВВП. І в суспільстві буде розкол,

– додав Зеленський.

Український лідер вважає, що розкол – це як ключова мета Володимира Путіна, так і руйнування незалежності України.

Чи змінились вимоги Росії?