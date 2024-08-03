Величезний спектр можливостей: Світан розповів, на що здатен навіть один F-16

Україна могла отримати винищувачі F-16. За попередньою інформацією мовилось про 6 літаків і навіть таку кількість можна ефективно використати.

Ефективність F-16 залежить від їхньої кількості. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що для виконання повного комплексу завдань знадобиться хоча б одна бригада літаків, тобто близько 40 бортів.

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Як можуть використати F-16

Дуже важливо, з якими засобами ураження надійдуть літаки. Мовиться про ракети, бомби різного рівня. Адже один борт може взяти 120 найменувань озброєння. Дещо вже навіть є в Україні й ми це використовуємо. Винищувачі лише додадуть функціональності цим засобам.

Для того, щоб розширити можливості літака, треба збільшити номенклатуру засобів ураження, які нам передають, починаючи від протитанкових ракет і закінчуючи крилатими. Тому спектр можливостей дуже великий,

– сказав Роман Світан.

Все залежатиме від кількості та видів зброї, яку ми отримаємо. Але навіть один F-16 зможе виконати досить серйозну роботу. Наприклад, підіймати в небо велику кількість ракет чи бомб.

"Наразі 6 літаків буде достатньо, щоб використати ті партії засобів ураження, які на початку нам дадуть. А вже поступово зі збільшенням кількості літаків, зростатиме спектр озброєння", – підкреслив льотчик-інструктор.