Просто заховати не вийде, – у Повітряних силах розповіли, як маскуватимуть F-16

Передача Україні сучасних винищувачів F-16 – питання часу. Наші союзники уже зробили головні кроки на цьому шляху, а тому Україні слід уже подбати про їх зберігання, аби максимально убезпечити від ворожих атак.

Начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних Сил України бригадний генерал Сергій Голубцов вважає, що просто десь їх заховати не вийде. Треба розробити комплексний підхід для зберігання F-16.

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Я думаю, що тут треба буде шукати комплексний підхід, маскувати і розосереджувати, переміщувати з аеродрому на аеродром,

– зазначив він.

Крім того, за його словами, необхідно буде направити частину українських зенітних ракетних комплексів на прикриття аеродромів.

"Бо противник, дізнаючись про те, що в нас стоїть щось нове і потужне, звичайно, буде намагатися це розвідати і завдати удару. Ми це розуміємо, і підрозділи будуть розосереджені, однозначно. І будемо намагатися прикрити аеродроми, де будуть ці літаки, щоб мінімізувати можливі втрати", – додав він.

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