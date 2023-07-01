Чи готові США передати ракети ATACMS: хронологія 493 дня війни

1 липня 2023, 06:35
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Російські війська ведуть війну проти українського народу уже 493 дні. Наразі наші оборонці пішли у наступ та мають значні успіхи на усій лінії фронту. Деокупація захоплених територій обов'язково буде.

Про головні новини станом на 1 липня, ситуацію на фронті, успіхи українських захисників та воєнні злочини російських терористів читайте у матеріалі 24 Каналу.

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08:45 На території Запорозької області обстрілами пошкоджено 26 житлових та господарчих об'єктів. Упродовж доби ворог здійснив 54 обстріли по 18 населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

Тричі бив з авіації по Оріхову та Преображенці, здійснив 8 ударів з РСЗВ по Левадному, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному та Червоному, 43 артобстріли прийшлося по Новоіванівці, Гуляйполю, Оріхову та інших прифронтових селах.

Наслідки обстрілів ворога на Запоріжжі / Фото ОВА 

 

08:40 На Луганщині у Новопскові російські окупанти облаштували пологовий будинок під свій шпиталь, із дівчат у школах так званої "лнр" готуватимуть санітарних інструкторів. Про це повідомили в Луганській ОВА. Зазначають, що ворог активізувався на Кремінщині і Сватівщині.

08:36 За минулу добу так звана "друга армія світу" скоротилася на 530 своїх бійців. Від початку повномасштабної війни Росія втратила 228 870 вояк та значну кількість техніки. 


Втрати росіян станом на 1 липня / Інфографіка 24 Каналу 

08:10 Вночі під обстріл потрапила Марганецька громада на Нікопольщині. За даними місцевої ОВА, прилетіло з півдесятка снарядів з важкої артилерії. На щастя, минулось без жертв та постраждалих. 08:09 На всій території України від сьогодні скасований карантин, який діяв з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 08:08 В Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу російські війська здійснили 82 обстріли, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів. 5 людей, зокрема дитина – дістали поранення. 08:07 У звіті ISW зазначають, що до ПВК "Вагнера" все ще активно вербують найманців у Росії. Достеменно незрозуміло, куди вербують найманців. Чи підписують вони контракти з ПВК "Вагнера", чи з міноборони Росії. 08:00 Росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Сергіївці та 1 у Миколаївці, про це повідомили в Донецькій ОВА. Ще 10 людей за добу дістали поранення. 07:53 Миколаївську область за минулу добу ворог атакував тричі: завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також противник обстріляв населений пункт Куцурубської громади – влучив у приватне подвір'я, пошкоджено паркан. Постраждалих немає. 07:30 Володимир Зеленський в інтерв'ю El Mundo оцінив втрати ПВК "Вагнера" у війні проти України. За його словами, наші війська вбили 21 000 найманців і поранили 80 000.
07:27 Під час секретного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса українські чиновники оприлюднили амбітну стратегію повернення окупованих Росією території та початок переговорів з Москвою про припинення вогню до кінця року.

07:00 У Генштабі опублікували ранкове зведення щодо ситуації на фронті. Головне з нього:

  • за добу противник завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об'єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
  • ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Відбулось 22 бойових зіткнення.
  • авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.

06:35 В Інституті з вивчення війни вважають, що окупанти, "як і раніше, малоймовірно, що спричинять навмисну "аварію" на ЗАЕС". Водночас існує ймовірність, що Росія продовжить використовувати наративи про загрозу навмисного радіологічного інциденту. Вона переслідує відразу дві мети:

  • стримувати контрнаступ ЗСУ;
  • стримувати західну підтримку України перед самітом НАТО.
04:36 Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів про важливість "бавовни" в Бердянську, яка сталась напередодні. За його словами, російські окупанти використовують Бердянський порт під власний запит: доставляють в порт зброю, боєкомплект та особовий склад. А також – вивозять через нього крадене зерно, різну сировину, металобрухт.02:18 Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що рішення про надання ATACMS Україні у Білому домі немає. 01:55 Вбитих росіянами в окупованому Бердянську підлітків Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова так і не вдалося поховати. Натомість окупанти перевезли їхні тіла у Мелітополь нібито "на експертизу".01:28 Нацкомісія зі стандартів державної мови оновила перелік сіл, селищ і міст, назви яких рекомендовано змінити. В оновленому переліку – немає Запоріжжя.00:58 Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Володимир Зеленський повідомив, що плани наступальних дій українських військ за останні місяці сповільнилися, однак цьому є логічна причина – проливні дощі. Президент закликав союзників не послаблювати темпи надання озброєння, яке зараз необхідне. 

00:00 Російський генерал Андрєй Картаполов в ефірі пропагандиста Соловйова показав, як він радіє ударам окупантів по мирних людях. Удар по Краматорську він цинічно охарактеризував "це просто пісня", зауваживши, що його "військове серце радіє".

Автор: Анастасія Лукашевська