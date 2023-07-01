Чи готові США передати ракети ATACMS: хронологія 493 дня війни
Російські війська ведуть війну проти українського народу уже 493 дні. Наразі наші оборонці пішли у наступ та мають значні успіхи на усій лінії фронту. Деокупація захоплених територій обов'язково буде.
Про головні новини станом на 1 липня, ситуацію на фронті, успіхи українських захисників та воєнні злочини російських терористів читайте у матеріалі 24 Каналу.
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08:45 На території Запорозької області обстрілами пошкоджено 26 житлових та господарчих об'єктів. Упродовж доби ворог здійснив 54 обстріли по 18 населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів.
Тричі бив з авіації по Оріхову та Преображенці, здійснив 8 ударів з РСЗВ по Левадному, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному та Червоному, 43 артобстріли прийшлося по Новоіванівці, Гуляйполю, Оріхову та інших прифронтових селах.
Наслідки обстрілів ворога на Запоріжжі / Фото ОВА
08:40 На Луганщині у Новопскові російські окупанти облаштували пологовий будинок під свій шпиталь, із дівчат у школах так званої "лнр" готуватимуть санітарних інструкторів. Про це повідомили в Луганській ОВА. Зазначають, що ворог активізувався на Кремінщині і Сватівщині.
08:36 За минулу добу так звана "друга армія світу" скоротилася на 530 своїх бійців. Від початку повномасштабної війни Росія втратила 228 870 вояк та значну кількість техніки.
07:00 У Генштабі опублікували ранкове зведення щодо ситуації на фронті. Головне з нього:
- за добу противник завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об'єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
- ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Відбулось 22 бойових зіткнення.
- авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.
06:35 В Інституті з вивчення війни вважають, що окупанти, "як і раніше, малоймовірно, що спричинять навмисну "аварію" на ЗАЕС". Водночас існує ймовірність, що Росія продовжить використовувати наративи про загрозу навмисного радіологічного інциденту. Вона переслідує відразу дві мети:
- стримувати контрнаступ ЗСУ;
- стримувати західну підтримку України перед самітом НАТО.
00:00 Російський генерал Андрєй Картаполов в ефірі пропагандиста Соловйова показав, як він радіє ударам окупантів по мирних людях. Удар по Краматорську він цинічно охарактеризував "це просто пісня", зауваживши, що його "військове серце радіє".