Чи готові США передати ракети ATACMS: хронологія 493 дня війни

Російські війська ведуть війну проти українського народу уже 493 дні. Наразі наші оборонці пішли у наступ та мають значні успіхи на усій лінії фронту. Деокупація захоплених територій обов'язково буде.

Про головні новини станом на 1 липня, ситуацію на фронті, успіхи українських захисників та воєнні злочини російських терористів читайте у матеріалі 24 Каналу.

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08:45 На території Запорозької області обстрілами пошкоджено 26 житлових та господарчих об'єктів. Упродовж доби ворог здійснив 54 обстріли по 18 населених пунктах Запорізького, Пологівського та Василівського районів. Тричі бив з авіації по Оріхову та Преображенці, здійснив 8 ударів з РСЗВ по Левадному, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному та Червоному, 43 артобстріли прийшлося по Новоіванівці, Гуляйполю, Оріхову та інших прифронтових селах. Наслідки обстрілів ворога на Запоріжжі / Фото ОВА 08:40 На Луганщині у Новопскові російські окупанти облаштували пологовий будинок під свій шпиталь, із дівчат у школах так званої "лнр" готуватимуть санітарних інструкторів. Про це повідомили в Луганській ОВА. Зазначають, що ворог активізувався на Кремінщині і Сватівщині. На Луганщині у Новопскові російські окупанти облаштували пологовий будинок під свій шпиталь, із дівчат у школах так званої "лнр" готуватимуть санітарних інструкторів. Про це повідомили в Луганській ОВА. Зазначають, що ворог активізувався на Кремінщині і Сватівщині. 08:36 За минулу добу так звана "друга армія світу" скоротилася на 530 своїх бійців. Від початку повномасштабної війни Росія втратила 228 870 вояк та значну кількість техніки.

Втрати росіян станом на 1 липня / Інфографіка 24 Каналу 08:10 Вночі під обстріл потрапила Марганецька громада на Нікопольщині. За даними місцевої ОВА, прилетіло з півдесятка снарядів з важкої артилерії. На щастя, минулось без жертв та постраждалих. 08:09 На всій території України від сьогодні скасований карантин, який діяв з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. 08:08 В Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу російські війська здійснили 82 обстріли, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів. 5 людей, зокрема дитина – дістали поранення. 08:07 У звіті ISW зазначають, що до ПВК "Вагнера" все ще активно вербують найманців у Росії. Достеменно незрозуміло, куди вербують найманців. Чи підписують вони контракти з ПВК "Вагнера", чи з міноборони Росії. 08:00 Росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Сергіївці та 1 у Миколаївці, про це повідомили в Донецькій ОВА. Ще 10 людей за добу дістали поранення. 07:53 Миколаївську область за минулу добу ворог атакував тричі: завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також противник обстріляв населений пункт Куцурубської громади – влучив у приватне подвір'я, пошкоджено паркан. Постраждалих немає. 07:30 Володимир Зеленський в інтерв'ю El Mundo оцінив втрати ПВК "Вагнера" у війні проти України. За його словами, наші війська вбили 21 000 найманців і поранили 80 000. Вночі під обстріл потрапила Марганецька громада на Нікопольщині. За даними місцевої ОВА, прилетіло з півдесятка снарядів з важкої артилерії. На щастя, минулось без жертв та постраждалих.На всій території України від сьогодні скасований карантин, який діяв з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.В Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу російські війська здійснили 82 обстріли, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів. 5 людей, зокрема дитина – дістали поранення.У звіті ISW зазначають, що до ПВК "Вагнера" все ще активно вербують найманців у Росії. Достеменно незрозуміло, куди вербують найманців. Чи підписують вони контракти з ПВК "Вагнера", чи з міноборони Росії.Росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Сергіївці та 1 у Миколаївці, про це повідомили в Донецькій ОВА. Ще 10 людей за добу дістали поранення.Миколаївську область за минулу добу ворог атакував тричі: завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також противник обстріляв населений пункт Куцурубської громади – влучив у приватне подвір'я, пошкоджено паркан. Постраждалих немає.Володимир Зеленський в інтерв'ю El Mundo оцінив втрати ПВК "Вагнера" у війні проти України. За його словами, наші війська вбили 21 000 найманців і поранили 80 000.

Під час секретного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса українські чиновники оприлюднили амбітну стратегію повернення окупованих Росією території та початок переговорів з Москвою про припинення вогню до кінця року.

07:00 У Генштабі опублікували ранкове зведення щодо ситуації на фронті. Головне з нього:

за добу противник завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об'єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Відбулось 22 бойових зіткнення.

авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.

06:35 В Інституті з вивчення війни вважають, що окупанти, "як і раніше, малоймовірно, що спричинять навмисну "аварію" на ЗАЕС". Водночас існує ймовірність, що Росія продовжить використовувати наративи про загрозу навмисного радіологічного інциденту. Вона переслідує відразу дві мети:

стримувати контрнаступ ЗСУ;

стримувати західну підтримку України перед самітом НАТО.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів про важливість "бавовни" в Бердянську, яка сталась напередодні. За його словами, російські окупанти використовують Бердянський порт під власний запит: доставляють в порт зброю, боєкомплект та особовий склад. А також – вивозять через нього крадене зерно, різну сировину, металобрухт.Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що рішення про надання ATACMS Україні у Білому домі немає.Вбитих росіянами в окупованому Бердянську підлітків Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова так і не вдалося поховати. Натомість окупанти перевезли їхні тіла у Мелітополь нібито "на експертизу".Нацкомісія зі стандартів державної мови оновила перелік сіл, селищ і міст, назви яких рекомендовано змінити. В оновленому переліку – немає Запоріжжя.Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Володимир Зеленський повідомив, що плани наступальних дій українських військ за останні місяці сповільнилися, однак цьому є логічна причина – проливні дощі. Президент закликав союзників не послаблювати темпи надання озброєння, яке зараз необхідне.

00:00 Російський генерал Андрєй Картаполов в ефірі пропагандиста Соловйова показав, як він радіє ударам окупантів по мирних людях. Удар по Краматорську він цинічно охарактеризував "це просто пісня", зауваживши, що його "військове серце радіє".