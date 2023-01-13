Надати готові вже 5 країн, – Кулеба пояснив, скільки танків Leopard хоче отримати Україна

Україна чекає на остаточне рішення про постачання танків Leopard від Німеччини. Наша держава планує створити з них танкову бригаду.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, вже п’ять країн готові передати Збройним Силам України ці танки. Наша держава перебуває за півкроку до вирішення теми "Леопардів".

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Скільки "Леопардів" хоче Україна

Кулеба заявив, що мета України – зібрати танкову бригаду з "Леопардів".

Це для початку. Чому Leopard? Бо це танк, який виготовлявся в Європі протягом десятиліть і є в багатьох європейських арміях. Тому можна там трішки взяти, тут трішки взяти, там є різні модифікації. Але ми ставимо собі амбітні задачі, і наша амбітна задача – в рамках танкової коаліції зібрати бригаду,

– зазначив міністр.

За його словами, наразі очікують остаточне рішення про постачання танків від Німеччини.

"Я знаю ще принаймні 3 країни, які готові це зробити, але поки не говорять, бо чекають підтримки Німеччини", – зауважив голова МЗС.

Він додав, що загалом вже є 5 країн, які готові передавати Leopard, але поки чекають на остаточне розв'язання питань з Берліном.

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Кулеба відзначив уряд Польщі

За словами міністра, Україна перебуває за півкроку до вирішення теми танків.

Французи завдали "першого удару" по цій стіні з легкого колісного танку. Французи зробили перший крок, потім поляки,

– пояснив Кулеба.

Він також відзначив уряд Польщі, позаяк в січні ще з'являться новини щодо постачання зброї та танків ЗСУ.

"Це ще більш важливо ніж Leopard. Обіцянка Leopard – це другий потужний крок, який спонукав інші країни говорити, що теж готові це зробити. Тут британці виходять і кажуть, що зроблять цей крок. Я поки нічого зайвого не буду казати, але думаю, що все буде добре", – зазначив очільник МЗС.

Міністр підсумував, що з огляду на всю інформацію та логіки процесу, який вже набрав обертів, Німеччина погодиться на передачу Україні "Леопардів". Україна їх обов'язково отримає, проте це вже питання Берліна, чи це буде пряма передача, чи дозвіл для інших країн.