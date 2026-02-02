Більшість проти: скільки українців підтримують передачу Донбасу Росії

Більшість українців виступають проти передачі Донбасу Росії, навіть за умови отримання надійних гарантій безпеки. Водночас лише частина населення готова розглядати такий компроміс.

Про це стало відомо з результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Скільки відсотків українців підтримують територіальні поступки?

Згідно з даними дослідження, більшість опитаних українців, а саме 52%, вважають неприйнятною передачу територій Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки. Водночас 40% опитуваних готові розглянути такий компроміс, хоча й вважають його складним та доволі суперечливим.

Ще 7% населення не змогли визначитись зі своєю позицією.

Соціологи наголосили, що навіть на тлі масштабних обстрілів української інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктів, підтримка такого компромісу за останні два тижні січня не зросла.



Ставлення українців до передачі територій Донбасу / Графік КМІС

До слова, Володимир Зеленський заявив, що виведення ЗСУ з Донеччини є неприйнятним, оскільки це змінює територіальну цілісність України. Водночас створення вільної економічної зони на території Донеччини розглядається, проте лише під контролем України.

В інституті соціології також відзначили різницю регіональних настроїв громадян. До прикладу, 59% опитаних мешканців Києва категорично проти передачі Донбасу, 31% – підтримують таку умову. Тоді як на заході країни 57% проти, 38% – виступають за. У центрі та на півночі 49% та 42%, на півдні 49% і 44%, на сході 50% і 39% відповідно.

Зазначимо, опитування проводилось у період з 23 по 29 січня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів по всіх території України, окрім окупованих територій.

Загалом було опитано 1003 громадян віком від 18 років. Статистична похибка дослідження не перевищує 5,8%.

Чи припиниться війна після здачі Донбасу Росії?