Кремль закликає своїх агентів організувати антиурядові протести у Франції та Бельгії, – ЗМІ

Україна отримає винищувачі від Польщі та Словаччини. Цей крок може наштовхнути інших союзників нашої держави. І цьому намагаються запобігти в Росії, розхитуючи ситуацію в Європі.

За даними журналістів, російські спецслужби вже отримали вказівку від Кремля. Згідно з нею, вони повинні використати своїх агентів впливу у Франції та Бельгії. Їхня задача – організувати антиукраїнські мітинги, які б вставляли палки у колеса постачання нам винищувачів.

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Уже готують кілька антиукраїнських акцій

Відомо, що російська пропаганда може використовувати кадри з мітингів у Франції, причиною яких стала пенсійна реформа. Відповідні відео країна-агресорка може використати, щоб провокувати масові прокремлівські протести. Тим часом організатори антиукраїнських мітингів робитимуть все для того, щоб зібрати своїх нечисленних "прихильників" неподалік епіцентрів антиурядових дій.

За наявною інформацією, спецслужби Кремля планують підтримати проведення відразу трьох антиукраїнських акцій;

у Парижі 18 березня;

у Тулузі 19 березня;

у Брюсселі 4 квітня.

Організатори – російські посіпаки

Ці протести – відповідь на рішення Польщі передати Україні перші 4 винищувачі МіГ-29 радянського зразка.

Колишній близький соратник Марін Ле Пен, французький політик Флоріан Філіппо звернувся до своїх підписників. Він закликав 18 березня взяти участь у мітингу у Парижі. Мовляв, такий вчинок Польщі буцімто втягує ЄС і НАТО у війну з Росією.

Журналісти нагадують, що у лютому 2023 року Філіппо вже організовував щось подібне. Тоді він був ініціатором демонстрації, яка пройшла під гаслами: "Ні третій світовій війні!", "Вийди з НАТО", "Ні постачанню зброї в Україну". Тоді про цей захід активно повідомляли російські ЗМІ.

А от організаторкою протестів у Тулузі та Брюсселі була глава піренейської організації "Русофонія". Мовиться про 39-річну громадянку Франції та Росії Анну Новікову. Під час демонстрацій, які пройдуть під гаслом #StopKillingDonbass і проти постачання зброї в Україну, будуть присутні посіпаки Кремля. Мовиться про так званих журналістів і спостерігачів, які висвітлювали події в інтересах Москви, коли перебували на тимчасово окупованих територіях.

Цікаво, що учасники акцій вимагатимуть як від французьких, так і європейських політиків врахувати їхню електронну петицію. У ній вимагають зняти санкції проти Росії.

До слова, не лише Польща передасть нам МіГ-29. 17 березня відповідне рішення ухвалила Словаччина. Від неї наша держава отримає 13 літаків.