Залишаються лише ракети, – Жданов певен, що Україні дадуть всю необхідну зброю

В української сторони без чіткого рішення наразі є питання забезпечення далекобійними ракетами. Проте деякі країни вже починають говорити про ймовірну передачу відповідних літальних апаратів Україні.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, дискурс щодо отримання ракет вже розпочато.

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Ракети

Олег Жданов наголосив, що з усього озброєння, яке західні країни-партнери надавали Україні, раніше не мовилося про ракети.

Здавалось би, залишаються одні ракети,

– повідомив він.

За словами військового експерта, Захід ще не передавав ракети з дальністю запуску 300 кілометрів для того, щоб хоча б не на повну, а частково отримати паритетне озброєння.

"На 1000 кілометрів нам поки ніхто не дає, але знову ж таки з’являється новина про те, що Великобританія підтримує ідею передати Україні далекобійні ракети", – наголосив він.

Ба більше, за повідомленням CNN, Велика Британія навіть готова надати Україні ракети власного виробництва, які є аналогом ракет ATACMS.

"Це свідчить про те, що ці аналоги можуть бути застосовані за допомогою тих самих HIMARS, реактивних систем залпового вогню, які є сьогодні на озброєнні України", – розповів Жданов.

На його думку, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, якщо українці отримають авіацію і ракети, то зможемо завершити увесь список озброєння, яке необхідне для перемоги у цій війні.

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Авіація

Олег Жданов підкреслив, що наразі підіймається питання наступних зразків озброєння. Зокрема, Нідерланди виявилися попереду всієї планети. У Нідерландах почали лунати пропозиції щодо того, чи не пора передати Україні винищувач F–16.

"На це відразу відреагували США і сказали: "Звісно, що пора. Ми не заперечуємо, щоб наші союзники й партнери передавали Україні західні зразки авіації", – розказав він.

За його словами, питання щодо передачі F–16 – це питання лише часу.

Можливо, це декілька тижнів, можливо, декілька місяців,

– наголосив він.

На думку Жданова, до весни Україна скоріше за все отримає західну авіацію у складі ЗСУ.

До того ж Нідерланди активно взялися за питання озброєння. Очевидно, що вони розуміють серйозність ситуації.

Танки

Військовий експерт підкреслив, що передача Україні німецьких танків Leopard – це питання діалогу.

"До речі, я думаю, що дотиснуть Німеччину у найближчі місяці", – наголосив він.

На його думку, позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца може бути за деякими ознаками пов’язана з позицією президента Росії Владіміра Путіна.

Я розглядаю тут це як залежність Олафа Шольца від російського диктатора,

– наголосив Жданов.

Він розповів, якщо Німеччина не хоче передавати свої танки, то буде достатньо, щоб Шольц дав дозвіл на передачу танків Leopard третій стороні. Цього буде достатньо, щоб такі країни як Фінляндія, Польща, Нідерланди змогли допомогти Україні.

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