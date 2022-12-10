У Німеччині пояснили відмову передати Україні ЗРК Patriot

У Німеччині заявили, що не мають на своїх складах систем протиповітряної оборони Patriot, тож їх не можна відправити до України. Там пояснили, що Patriot, які є на території Німеччини, є частиною колективної оборони НАТО.

Про це заявив державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер. Також він відкрив подробиці домовленостей з Польщею.

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У Німеччині пояснили, чому не передадуть Україні Patriot

Міністри оборони Польщі та Німеччини відновили переговори щодо розміщення системи ППО Patriot на території Польщі. Варшава пропонувала розмістити їх на території Заходу України, але Німеччина не погодилась. Вона заявила, що не може їх відправити в Україну, оскільки вони належать НАТО.

Якщо бути дуже відвертим, це не так, що у нас є вільні системи Patriot просто в наявності, які ми могли б відправити, наприклад, в Україну. Системи Patriot, які ми надсилаємо, є частиною системи колективної оборони НАТО,

– сказав Лінднер.

Він також розповів, що Німеччина відправить у Польщу групу військових, щоб ті вивчили локації для розміщення Patriot.

Два дні тому ми домовилися з Польщею, що відправляємо туди групу військових для вивчення локації для розміщення системи Patriot. Ми віддані захисту безпеки Польщі, тому пропонуємо розгорнути системи Patriot на східному фланзі НАТО,

– додав він.

Польща обурена відвертістю Німеччини

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Німеччина порушила домовленість про конфіденційний характер переговорів щодо передачі ЗРК Patriot після інциденту у Пшеводуві.

Також він підкреслив, що відстоював необхідність передачі Patriot Україні, але в німецької сторони "був цілий набір аргументів".

Найважливішим досягненням є те, що ці пускові установки будуть підключені до польської оборонної системи, тому саме оперативний командувач видів Збройних Сил буде ухвалювати рішення про використання цих Patriot як частини цілісної системи польської протиповітряної та протиракетної оборони,

– натякнув він.

Що передувало