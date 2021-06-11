У передачі бойовикам даних про місця дислокації ЗСУ підозрюють військового

Прокуратура повідомила про підозру військовому. За даними слідства, він передавав проросійським бойовикам інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України.

У чому підозрюють військового

Бійцю оголосили підозру за статтею про участь у терористичній організації. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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За даними слідства, упродовж 2021 року військовослужбовець передавав учаснику терористичної організації "ДНР" інформацію щодо дислокації та планування бойових завдань одного з підрозділів Збройних сил,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

За місцем проживання підозрюваного провели обшук. Правоохоронці вилучили:

зброю і бойові припаси, які військовий намагався використати для диверсійно-розвідувальної групи.

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