У передачі бойовикам даних про місця дислокації ЗСУ підозрюють військового

Прокуратура повідомила про підозру військовому. За даними слідства, він передавав проросійським бойовикам інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України.
У чому підозрюють військового
Бійцю оголосили підозру за статтею про участь у терористичній організації. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
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За даними слідства, упродовж 2021 року військовослужбовець передавав учаснику терористичної організації "ДНР" інформацію щодо дислокації та планування бойових завдань одного з підрозділів Збройних сил,
– розповіли в Офісі генпрокурора.
За місцем проживання підозрюваного провели обшук. Правоохоронці вилучили:
- зброю і бойові припаси, які військовий намагався використати для диверсійно-розвідувальної групи.
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