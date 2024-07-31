Чи передали Україні перші літаки F-16: що кажуть у Білому домі
31 липня 2024, 21:52Читать новость на русском
Джерело:The White House
Вдень, 31 липня, з'явилася інформація про прибуття перших винищувачів F-16 в Україну. У Білому домі відреагували на подібні чутки.
США наразі не підтверджують передачу Україні перших винищувачів F-16. Відповідні чутки з'явилися у ЗМІ напередодні, однак, як з'ясувалося, поки офіційних даних про це немає.
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