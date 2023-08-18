Передали ЗСУ браковані міни на майже 270 мільйонів: подружжю підприємців повідомили про підозру

Двом керівникам фірм повідомили про підозру через постачання Збройним Силам України бракованих боєприпасів. Передані артилерійські міни мали неякісний порох.

Служба безпеки України розповіла, що при випробуванні боєприпасів Міноборони встановило недоліки та відправило міни назад виробнику, щоб він їх виправив. Проте фірми цього не зробили ще з лютого 2022 року.

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Компанії передали ЗСУ браковані міни на початку повномасштабної війни

Міністерство оборони України уклало контракт на постачання продукції за державним оборонним замовленням з підприємцями.

Керівники двох підприємств, які є подружжям, мали до лютого 2022 року виготовити та поставити для Збройних сил України боєприпаси. Підприємці у зазначені строки поставили лише частину замовлених мін, які до того виявилися несправними через використання неякісного пороху,

– заявили в МВС.

У СБУ пояснювали, що несправність мін виявило Міністерство оборони під час випробувань одержаних артилерійських мін. Адже неякісний порох:

унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах;

призводить до виведення з ладу самого артозброєння.

Саме тому Міноборони повернуло браковану партію компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків. Проте досі компанії:

не усунули технічні несправності військової продукції;

не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.

Подружжя передало ЗСУ браковані міни на 270 мільйонів / Фото СБУ, МВС

Підозру отримало подружжя підприємців, які передали ЗСУ браковані міни

На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах,

– заявили в СБУ.

За їхніми даними, сума за контрактом становила майже 270 мільйонів гривень. Слідство зазначає, що до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міністерства оборони на виробництво цих боєприпасів.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що керівники двох підприємств є подружжям. Саме сімейній парі повідомили про підозру. Якщо провину пари доведуть, то їм загрожує до 8 років тюрми.

Партнер арештованого нардепа Пономарьова намагався потрапити у пул постачальників для ЗСУ

Блогер та політтехнолог Олександр Кочетков розповів, що Владислав Якубовський – партнер заарештованого депутата Пономарьова, якого звинувачують в державній зраді.

Адже народний депутат Верховної Ради Пономарьов після початку повномасштабної війни поїхав до Бердянська, який за деякий час окупували. За даними журналістів, в окупованому місті політик міг налагодити роботу своїх підприємств "Азмол" та "Агрінол" для постачання паливно-мастильних матеріалів для військової техніки Росії.

Водночас компанії Владислава Якубовського продовжують працювати з Міноборони та Укрзалізницею та навіть намагалися потрапити в спільноту постачальників харчування для Збройних Сил України. Що про це відомо – читайте за посиланням.