У передмісті Дніпра пролунали вибухи

Зранку 1 червня біля Дніпра було гучно. Так, у передмісті чули звук вибуху.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Вибухи в Дніпрі

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Росіяни не припиняють терор українських міст та сіл. Так, зранку 1 червня близько 10 години ранку в Повітряних силах жителів Дніпра попередили про загрозу.

Швидкісна ціль в напрямку Дніпра!

– написали там.

Вже буквально через декілька хвилин поблизу міста було гучно. Так, у передмісті Дніпра чутно звук вибуху.

Станом на 10:14 в регіоні продовжує тривати тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.