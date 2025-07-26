У Кам'янському – сильна пожежа після ракетного обстрілу

Уночі 26 липня окупанти атакували ракетами Дніпропетровщину. Відомо про влучання та пожежу.

Близько 00:13 у передмісті Дніпра було чути вибухи. Раніше Повітряні сили попередили про рух ворожих ракет у напрямку Кам'янського, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Кам'янське?

Пізніше глава ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи у Кам'янському. Чиновник заявив, що противник здійснив ракетну атаку. У місті сталася сильна пожежа. Інформація уточнюється.

До слова, одночасно противник завдав ударів керованими авіабомбами по Харкову і Шостці.

Відомо, що окупанти використали 4 бомби для атаки на Харків. Постраждав Київський район міста. Там є влучання по цивільному підприємству, яке не працює. Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки, склади, приватні авто. Також є дані про потерпілих.

Нагадаємо, що вранці 25 липня російський безпілотник влучив у будівлю Сумської обласної адміністрації, пошкодивши фасад, внутрішні приміщення та знищивши один із кабінетів.