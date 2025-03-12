У передмістях Суджі та районах довкола неї продовжуються активні бойові дії, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію в Курській області Росії. За його словами, у передмістях Суджі та районах довкола міста продовжуються активні бойові дії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сирського ввечері 12 березня.

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Що зараз відбувається в Курській області

Олександр Сирський заявив, що росіяни застосовують штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву оборони, витіснення українських військ з території Курської області та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

Намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат,

– підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, з початку Курської операції загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тисяч осіб. Із них: безповоротні – понад 22,2 тисяч, а санітарні – 31,8 тисяч. Ще 942 військові країни-агресорки потрапили в полон.