На передовій загинув 35-річний залізничник Віктор Чернюк

На війні загинув 35-річний працівник Укрзалізниці Віктор Чернюк. Сталося це під час авіаудару по аеропорту Вінниці.

Захисник працював слюсарем з ремонту рухомого складу у філії "Південно-Західна залізниця". Про це повідомили 5 квітня.

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Через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Віктор Чернюк був мобілізований до лав ЗСУ. Він поїхав захищати Україну на передовій.

Загинув герой 6 березня внаслідок ворожого авіаудару по аеропорту Вінниці. Йому було 35 років.

Ми глибоко співчуваємо родині загиблого та всім, хто його знав, і обіцяємо: вистоїмо та будемо гідні цієї жертви,

– пишуть в Укрзалізниці.