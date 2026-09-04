За попередніми оцінками слід навіть частково веде до канцелярії польського президента, але для об'єктивності варто зауважити, що уся справа перебуває лише на початковому етапі і потребує подальшої верифікації. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Розглянемо усе за порядком та оцінимо чи матиме це пряме або опосередковане значення для України.

Краль, Кароль і Республіка

У рамках президентської виборчої кампанії 2025 року у місті Жешув проходив консервативний форум під егідою відомої міжнародної організації СРАС, який відвідала (на той час) міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Подія стала відвертою акцією в підтримку Кароля Навроцького як кандидата в президенти з прямим залученням американського представництва достатньо високого рівня. Важко визначити настільки захід вплинув на хід виборчої кампанії, але зараз її проведення викликає значний резонанс. Причина – фінансові групи, які стояли за організацією "імпрези".

Тоді на політичній сцені раптово з'явився криптобізнесмен і керівник найбільшої компанії галузі "ZondaCrypto" Пшемислав Краль. Навколо його біографії точить багато дискусій та підозрілих сюжетів, через які він не ризикує приїхати на територію рідної країни, перебуваючи в Монако або на Близькому Сході.

Саме вказана одіозна особистість фінансувала проведення форуму СРАС за участі і в підтримку Кароля Навроцького.

На перший погляд, у подібному меценатстві не має жодних проблем чи порушення законодавства, але у квітні 2026 року польська прокуратура відкрила провадження у справі "ZondaCrypto". Розслідуються обвинувачення у шахрайстві та відмиванні коштів на основі звернень тисячі потенційно потерпілих жертв.

І тут головне – після тривалого "дистанціювання" від правоохоронних органів Пшемислав Краль раптово здивував усіх – погодився співпрацювати із слідством. Почалися розмови про те: а що може розповісти "криптолігарх" і кого з політиків поставити під удар?

При цьому, адвокатом бізнесмена обрано Романа Гертиха – колишнього члена команди "ПіС", який змінив власні погляди і доєднався до "Громадянської платформи" у 2023 році. Вказаний факт додає "пікантності" усій справі.

Звичайно, вину Пшемислава Краля поки не доведено, а команда Кароля Навроцького напряму не дотична до діяльності криптофірми і не вимагала того, щоб хтось фінансував заходу в підтримку майбутнього президента. Однак, є декілька дискусійних політичних аспектів.

По-перше, за перший рік каденції Кароль Навроцький вже тричі скористався правом вето проти законопроектів в сфері регулювання ринку криптоактивів. Подібні дії дали підстави опонентам в урядовому таборі критикувати президента за підтримку криптобізнесу і нібито – наявність прихованого конфлікту інтересів.

Звісно, усі інформаційні випади поки носять лише політичний підтекст і не доведені в правовому полі, але вже виконали свою роль щодо актуалізації проблемного питання у польському інформаційному просторі.

По-друге, Пшемислав Краль спонсорував популярний в таборі правих сил інформаційний ресурс "TV Republika", який активно працював в підтримку Кароля Навроцького на час його президентської кампанії. Ба більше, команда майбутнього президента також вдавалась до медійних послуг з боку лояльного медіа.

Тому для представників уряду і парламентської більшості створені умови для пошуку зв'язків в умовному трикутнику "президент – популярний інформаційний ресурс – директор криптофірми".

Президент вже публічно спростував будь-яку причетність до вказаного сюжету, але ситуація поступово набирає обертів.

КРИПТОніт для правих партій

Станом на тепер, найбільш удар ризикують отримати лідери правого флангу польської політики "ПіС" і "Конфедерація".

Якщо правоохоронні органи доведуть справу до кінця, вона може стати справжнім "токсичним підводним каменем" для правиці з наближенням парламентських виборів. Адже, окремі представники "ПіС" і "Конфедерації" підозрюються в активному залученні до адвокації інтересів криптобізнесу на фінансовій основі.

Першим серйозним кейсом виступає затримання президента польського олімпійського комітету Радослава Пєсєвіча, що в політичних кулуарах позиціонується як людина наближена до важливого діяча в "ПіС" Яцека Сасіна. Прокуратура висунула звинувачення проти Радослава Пєсєвіча за протекцію діяльності "ZondaCrypto" в обмін на комерційний зиск і навіть затримала головного "олімпійця" польського спорту на три місяці.

Одночасно з офіційними процесуальними діями, активізувались різноманітні медіа публікації та суспільні обговорення, що явно не надаватимуть політичних очок стороні обвинувачення.

Зокрема, в одному з журналістських розслідування висувають підозри, що Радослав Пєсєвіч міг отримати за надання послуг годинник орієнтовною вартістю у 40 тисяч євро. Поки не зрозуміло чи "час зупинився" для політичних перспектив "ПіС", але також підозри суспільної думки вже впали на її іншого політика – депутата сейму Міхала Москаля.

Він виступає перспективним представником молодого покоління партії та "улюбленцем" Ярослава Качинського (попри доволі різке для слуху прізвище). Раніше Міхал Москаль вже виступав об'єктом критики, оскільки вирішив освідчитись у місці, де важко отримати відмову – в шахті "Богданка" на глибині 960 метрів – з обвинувачення у порушенні правил безпеки.

Проте, якщо попередня справа була радше "справою особистого життя", яку не варто було перетягувати в політичну площину, то новий скандал навряд вдасться просто забути.

Стало відомо, що влітку Міхал Москаль зустрічався з Пшемиславем Кралем на Ібіці в Іспанії. Оскільки "тема з освідченням" тут точно була не актуальною, журналісти запідозрили конфлікт інтересів, оскільки за три тижні після іспанського турне політик розпочав діяльність із захисту криптоіндустрії.

Зрозуміло, що опоненти побачили у такій послідовності дій ознаки незаконного лобізму, хоча Міхал Москаль повідомив на власний захист, що його поїздка в Іспанію не мала жодних підстав корупційної діяльності, а заходи за участі інноваційного бізнесу – часто відбуваються в курортних містах.

Дійсно, біографія Міхала Москаля вже демонструвала його схильність до обрання оригінальних місць для важливих подій, але доцільно наголосити, що поки жодних процесуальних дій проти нього не розпочато, а значить – як мінімум – не коректно говорити про наявність складу злочину.

Однак, основний ризик ситуації полягає саме в політичних наслідках. Рейтинги "ПіС" послідовно знижуються (як закохана пара ліфтом шахти): менш як 20% – доволі слабко для політсили, яка у 2023 році здобула перше місце, а до того утримувала владу дві каденції, претендуючи на лідерство у формуванні нового складу уряду.

Подальший спуск рейтингів "під землю" ставатиме для Ярослава Качинського доволі небезпечним, тому у партії вживатимуть усіх зусиль для захисту і намагаються перекласти відповідальність на уряд, який – з версією "ПіС" – займається провокаціями.

Не залишилась осторонь і "Конфедерація", а особливо Пшемислав Віплер – член парламенту, який давно співпрацює з екс-кандидатом в президенти і одним з лідером правиці Славоміром Ментценом. З'явились підозри, що Пшемислав Віплер міг отримувати значні кошти від Пшемислава Краля за лобіювання інтересів останнього. Проте, як і в усіх попередніх випадках – реальна провина потребує підтвердження доказами.

В об'єктив уваги потрапили й інші праві діячі: зокрема – екс-міністр юстиції Збігнєв Зьобро – але його політичній репутації важко завдати нових потужних ударів після того, як отримавши обвинувачення у корупції, лідер "Суверенної Польщі" полишив країну в напрямку Угорщини. А з поразкою свого близького друга Віктора Орбана він отримав політичний захист у США (відкривши в собі хист до журналістики і посвідчення від вже згаданої "TV Republika").

Російський "крипто слід"

Раніше мали місце публікації журналістських розслідувань щодо залучення російської мафії до діяльності "ZondaCrypto", навіть фігурувала назва "тамбовської ОПГ".

Вказані обвинувачення вийшли на достатньо високий рівень, оскільки навіть Дональд Туск ще навесні звертав увагу на подібні ризики. Однак – для об'єктивності – усі обвинувачення ще потребують документального засвідчення, щоб гарантовано говорити про присутність російського інтересу.

"Російський слід" становитиме значну проблему для "ПіС", яка усіма способами намагається відхреститись від дій, які опосередковано можуть відповідати російським інтересам (в рамках критики України) і заперечити перебуванням в одному ряді з польськими політиками проросійського спрямування. Водночас розвиток ситуації навколо "крипто афери" може отримати доволі непередбачуваний політичний наслідок: поки за межами обвинувачень перебуває "Конфедерація корони польської" Гжегожа Брауна, який здавалось б виглядає еталоном "російського сліду".

Якщо скандал дійсно негативно вплине на рейтинги "ПіС" і "Конфедерації" – про що теж поки не можна говорити однозначно – "Корона" має шанси на отримання додаткового припливу виборців. Якщо згадати, що її рейтинги і так перебувають в діапазоні 8-10%, то новий ріст став би справжньою сенсацією.

Чи будуть наслідки для України?

Рідкий позитивний випадок – коли жодна лінія критики у внутрішньому політичному скандалі не веде до України.

В рамках розслідування проти "ZondaCrypto" слідством здійснюються перевірки платіжної платформи "ZEN.com", яка співпрацювала з крипто бізнесом з огляду на власний функціонал і надання послуг з переведення платежів. Проте, поки відсутні підстави вважати, що "ZEN.com" виступає стороною обвинувачення.

Чим вона примітна? Компанія веде доволі активну діяльність в Україні за підтримки колишнього президента Анджея Дуди та вже навіть встигла купити націоналізований від попередніх власників український банк. Ба більше, керівництво платформи висловлювало амбітні плани про інвестиції в технологічний сектор української економіки та готовність виділити на власні цілі до 20 мільйонів доларів. Саме тому, не хотілось б, щоб один з перспективних кейсів двостороннього співробітництва зазнав проблем через розслідування в Польщі.

З України можна споглядати за розвитком ситуації в контексті наближення парламентських виборів у Польщі восени 2027 року. Станом на тепер, соціологічні заміри дають перевагу правим силам у можливості формування парламентської більшості і уряду – із врахуванням того, що для втілення плану вони кількісно потребуватимуть команди Гжегожа Брауна.

Якщо "крипто справа" дійсно отримає гучний розголос і резонанс, а представники чинного уряду не перебільшують із своїми оптимістичними оцінками – зростатиме вірогідність просідання рейтингів "ПіС" і "Конфедерації". Хоча не можна бути стовідсотково впевненими у подібному розвитку подій, оскільки правий електорат вже неодноразово демонстрував віру у власні політичні сили – не залежно від характеру обвинувачень з боку опонентів.

Серед прихильників тієї ж "Конфедерації" значна кількість молоді, яка підтримує криптосферу в цілому і цей скандал може взагалі залишитись поза їх увагою.

Найбільш небезпечна ситуація для "ПіС" – за умови, доведення корупційної діяльності її представників в рамках взаємодії із "ZondaCrypto".

В партії Ярослава Качинського і без того багато проблем, тому будь-який новий скандал лише обмежуватиме їх амбіції реваншу. При цьому, часу до виправлення ситуації залишається не так багато, що зрозуміло і без годинника за 40 тисяч євро.