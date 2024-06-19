Військовий порівняв "живучість" українських та російських дронів

Україні завдяки активному використанню великої кількості безпілотних літальних апаратів вдалося зупинити наступ росіян на Харківщині. Західні ЗМІ впевнені, що сьогодні у перегонах безпілотників з Росією наша країна є лідером – як за кількістю, так і за інноваціями.

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що зараз Україна наздогнала росіян у кількості використання безпілотних літальних апаратів. Проте важливо говорити про "живучість" того чи іншого борту на лінії бойового зіткнення.

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Україна є максимально ефективною

Наприклад, якщо взяти п'ять безпілотників противника і п'ять українських, то в середньому за один тиждень, орієнтовно ми втрачаємо п'ять, а ворог – два БпЛА.

Це зумовлено тим, що противник на сьогодні має переважну кількість засобів радіоелектронної боротьби на полі бою. Також російські засоби протиповітряної оборони на пріоритетних для ворога відтинках фронту представлені у величезній кількості,

– зауважив командир батальйону.

Відповідно, за його словами, втрати засобів БпЛА у Сил оборони вище, ніж у противника.

З часом ця ситуація буде вирішена завдяки тому, що Україна отримала дозвіл на застосування західної зброї по територію Росії. Це має суттєво зменшити кількість протиповітряних засобів противника.

Також Україна очікує літаки F-16, які зможуть завдавати високоточні удари по території Росії, вибиваючи ворожі засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Це дозволить з часом вийти на паритет з росіянами.

Зараз наші дипломатичні місії відпрацьовують з західними партнерами можливість надання Україні більше систем Patriot, боєприпасів та іншої номенклатури протиповітряних засобів, а також засобів радіоелектронної розвідки.

"Водночас Україна є максимально ефективною в збитті безпілотників противника розвідувального та ударного типів дії, які перебувають в глибині оперативного простору над мирними українськими містами", – підкреслив Юрій Федоренко.