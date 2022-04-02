У переговорах ми намагаємося уникнути двостороннього договору з Росією, – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що Україна під час переговорів намагається уникнути двостороннього договору з Росією. Крім того, хочуть прописати чіткі юридичні вимоги до країн-гарантів.

Війна допомагає нам знайти інші контури безпеки, аби говорити не про ілюзії, а конкретику, – зазначив радник глави ОП.

До теми Росія усно погодилась на всі пропозиції України, крім Криму, – Арахамія

Ключове на переговорах – знайти юридичну формулу безпеки України на довгі роки за допомогою країн-гарантів.

Чому не хотіли двосторонній договір з Росією

На думку Подоляка, ця війна має завершитись підписанням договору про гарантії безпеки України. Таким чином, якщо в майбутньому виникне конфлікт, країни з потужними арміями стоятимуть поруч.

Ми вважали за необхідне не підписувати з Росією двосторонній договір, тому що ми розуміємо, що це, делікатно скажу, специфічна країна, з якою будь-який підписаний документ може трактуватись неоднозначно,

– сказав політик.

Тому й хотіли, аби однією з країн-гарантій була Росія. Вона б взяла на себе зобов'язання не тільки перед Україною, а й перед іншими країнами-гарантами.

Хочуть прописати чіткі гарантії

Подоляк наголосив, аби не було такого як з мінськими угодами чи Будапештським меморандумом, гарантії хочуть прописати чітко. Там буде зазначено допомога зброєю, закриття неба.

Всі гуманітарні питання виносять окремо у проєкт договору про взаємну повагу. Питання територіальної цілісності – принципове питання. За словами радника, воно суто президентське.

Цікаво – Переговори між Україною та РФ: Подоляк розповів про ситуацію Кримом: