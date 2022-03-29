На переговорах у Стамбулі Україна вимагала від Росії відкрити коридори, – Верещук

29 березня 2022 , 22:03
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Ірина Верещук заявила, що під час переговорів з Росією в Стамбулі українська делегація вимагала гуманітарних коридорів. Зокрема мовиться про міста, у яких ситуація дуже важка.

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснила, що їхні результати будуть пізніше. Про це політикия заявила на брифінгу ввечері 29 березня. 

Зауважте Дуже важко йде, – Верещук про гуманітарні коридори на тлі переговорів у Стамбулі

У Стамбулі Україна вимагала гумкоридори

 

 

 

Вечірній брифінг Ірини Верещук за 29 березня – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська