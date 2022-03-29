На переговорах у Стамбулі Україна вимагала від Росії відкрити коридори, – Верещук
29 березня 2022 , 22:03Читать новость на русском
Ірина Верещук заявила, що під час переговорів з Росією в Стамбулі українська делегація вимагала гуманітарних коридорів. Зокрема мовиться про міста, у яких ситуація дуже важка.
Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснила, що їхні результати будуть пізніше. Про це політикия заявила на брифінгу ввечері 29 березня.
Зауважте Дуже важко йде, – Верещук про гуманітарні коридори на тлі переговорів у Стамбулі
У Стамбулі Україна вимагала гумкоридори
Вечірній брифінг Ірини Верещук за 29 березня – дивіться відео