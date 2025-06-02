Якби Росія була готова до перемир'я – вона б не втратила літаки, – МЗС
- Закінчився другий тур переговорів у Стамбулі, але Росія не готова до перемир'я.
- Українське МЗС заявило, що якби Росія була готова до миру, вона не втратила б літаки напередодні.
Україна та Росія 2 червня закінчила другий тур переговорів у Стамбулі. У МЗС зауважили на неготовності країни-терористки до перемир'я.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію української делегації після перемовин.
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Цілі України – легітимні
Речник МЗС України Георгій Тихий зауважив, якби Росія була готова до миру, то вона постраждала б від спецоперації СБУ "Павутина".
Цілі України – це легітимні військові цілі. І Україна з 11 березня висловлює свою повну готовність щодо перемир'я. І якби вони (росіяни – 24 Канал) теж були готові, то не втратили б свої літаки,
– зауважив він.
Нагадаємо, що перший заступник керівника МЗС України Сергій Кислиця також розповів, що Росія й надалі продовжує заперечувати тезу про безумовне припинення вогню.
Щодо ж до позиції України щодо цього питання, то вона залишається незмінною. Її Україна виклала у документах, які українська делегація передала росіянам під час переговорів.