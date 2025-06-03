З 6000 тіл військових, які Росія готова передати, опізнані лише 15%, – Зеленський

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська сторона висловила готовність передати Україні 6 тисяч тіл захисників. Однак, лише 15% з них опізнані.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про обмін тілами загиблих військових

Як розповів президент, росіяни заявили, що готові передати 6000 тисяч тіл наших загиблих воїнів. Зеленський зазначив, що українська сторона погодилася передати стільки ж тіл ворожих бійців.

Водночас глава держави наголосив, що це питання необхідно ретельно вивчити. Президент сказав про це міністру оборони Рустему Умєрову.

Тому що, як нам стало відомо, опізнаних з цих 6000 – 15%. Це дуже важливо все перевірити. Усіх наших треба забрати обов'язково. Але у нас вже був один раз момент, коли вони передавали тіла і там передавали і своїх також російських убитих солдатів,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент додав, що спочатку російські загарбники не забирали з поля бою своїй військових, а потім начебто робили це.

"Обмін тілами важливий. Наша сторона буде на це дивитися й буде обмінювати", – підкреслив український лідер.

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