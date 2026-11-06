Буданов очолить делегацію України на переговорах в Абу-Дабі

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов 10 – 11 листопада очолить делегацію України на переговорах в Абу-Дабі. Посадовець не очікує прориву від зустрічі, проте вважає важливим повернення до очного діалогу сторін.

Про це повідомляє американський телеканал CBS News.

Що відомо про переговори

Організатором тристороннього переговорного процесу в Об'єднаних Арабських Еміратах виступають Сполучені Штати.

Журналіст Ейдан Стретч обговорив підготовку до майбутньої зустрічі та поточні дипломатичні очікування з Будановим.

Генерал-лейтенант зазначив, що сторони не планують обмежувати дипломатичний трек однією зустріччю в ОАЕ.

Ці переговори не є останніми,

– наголосив керівник Офісу Президента.

Посадовець підкреслив, що відновлення прямих очних контактів після кількамісячної паузи вже є вагомим позитивним сигналом для переговорного процесу, навіть якщо зустріч не принесе негайних домовленостей.

До слова, литовський президент Науседа вважає, що Росія не планує йти на справжні мирні переговори щонайменше до весни 2027 року та продовжить зимові атаки. Він переконаний, що Москва навмисно зриватиме діалог неприйнятними вимогами.