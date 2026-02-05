Наступна зустріч делегацій в Абу-Дабі відбудеться незабаром, – Зеленський

Володимир Зеленський 5 лютого анонсував наступну зустріч переговорних команд. Про неї домовились делегації України, США та Росії по завершенню другого раунду перемовин в Абу-Дабі.

Про це президент України заявив під час спільної з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Києві.

Коли відбудуться нові переговори?

За словами Зеленського, що під час перемовин в Абу-Дабі сторони домовились про нову зустріч. Він додав, що вона відбудеться "найближчим часом".

Коментуючи підсумки переговорів, президент України наголосив, що завершення війни наразі досягти не вдалося. Зокрема, зауважив Зеленський, про це свідчить повітряна тривога, що лунала під час його промови.

Лідер України зазначив, що цими днями сторони обговорювали широкий спектр питань, однак інформація наразі є сенсетивною. Переговорна команда планує особисто доповісти Зеленському про зміст зустрічей після повернення.

Важливо, що процес йде, хочеться більш швидких результатів. Якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який, безумовно, дуже хочеться, щоб привів до закінчення війни,

– резюмував Зеленський.

Які результати останніх зустрічей?