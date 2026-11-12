Росія затягує процес: які результати отримала Україна від переговорів в Абу-Дабі

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі не принесли стратегічних результатів. Поки що можна побачити лише один позитивний аспект.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, політичний консультант Олександр Антонюк. За його словами, фактично єдиним результатом переговорів стала домовленість про масштабний обмін полоненими. Наразі це єдине, що можна витягнути з таких зустрічей.

Чому немає прогресу щодо припинення війни?

Як наголосив Антонюк, переговори були б конструктивними, якби Росія під час них пішла на припинення вогню на фронті та зупинку обстрілів українських міст. Цього вкотре не сталося.

Крім того, у Кремлі неодноразово говорили, в якому випадку підуть на припинення війни. Там готові зробити це лише на власних умовах.

Тобто розшифровуємо слово "капітуляція". Ми на неї не погоджуємося. Говорити про процес заради процесу можемо. Але фактично ми навряд чи щось по фактажу звідти витягнемо. Окрім деталей, які до фактажу не мають жодного стосунку,

– зазначив Антонюк.

Фактично Росія не зацікавлена в мирних переговорах. Там лише затягують процес.

Політичний консультант пояснив, які результати отримала Україна від перемовин в Абу-Дабі: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, президент Володимир Зеленський пояснив, що під час переговорів Росія відмовилася говорити про деескалацію в Чорному морі та про припинення атак по енергетиці. Там заявили, що не мають на це повноважень.