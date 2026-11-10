Що змусить Росію піти на поступки: військовий оцінив переговори в Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі мають продовжитися 11 листопада. Зараз навряд чи варто чекати значного прогресу, але певні позитивні моменти можуть бути.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук. За його словами, поки рано говорити про певні результати перемовин. Варто дочекатися зустрічі 11 листопада, де буде озвучено більше конкретики.

Чого очікувати від переговорів?

Як наголосив Ткачук, наразі складно говорити, що цей раунд переговорів суттєво наблизить завершення війни. Є враження, що зараз йде дещо декларативна зустріч.

Я не вірю в цей раунд перемовин, адже він доволі декларативний. Це буде схоже на Абу-Дабі в березні 2025, коли після сварки в Овальному кабінеті та тиску США ми пішли на такі перемовини. Вони просто дали можливість нам налагодити переговорний процес,

– зазначив Ткачук.

Військовий сказав, чого очікувати від перемовин: дивіться відео 24 Каналу

Він зауважив, що домовленість про обмін полоненими та повернення деяких елементів підтримки з боку США вже буде вдалим результатом від цих зустрічей.

Єдине, що змусить росіян піти на реальні поступки – це більше палаючих НПЗ та інших заводів на їхній території. Вони мають втрачати американський долар. Тому ця справа може просувати певні процеси. Другий етап перемовин відбудеться, можливо, в кінці листопада чи на початку грудня. Там має бути вже якась чітка рамка щодо перемовин. Але величезних ілюзій не відчуваємо,

– зауважив Ткачук.

Додамо, 10 листопада завершилися тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни. Відомо, що зустріч має відбутися ще завтра. ЗМІ повідомляють, що сторони домовилися про масштабний обмін полоненими.