Українські посадовці не плекають очікувань від переговорів в Абу-Дабі

У листопаді в Абу-Дабі заплановані консультації між Україною, США та Росією. Українська сторона стримано оцінює шанси, проте сподівається порушити питання взаємного припинення ударів по енергетиці.

Про це представники влади та бізнесу дискутували під час події Київського безпекового форуму "Підтримати Україну, захистити Європу" у Брюсселі.

Чого очікують українці від переговорів?

Представник України при ЄС Тарас Качка назвав заплановану тристоронню зустріч позитивним сигналом. За його словами, хоч попередні спроби й не були надто успішними, сторонам все ж вдавалося досягати локальних результатів щодо обміну полоненими чи ситуації в Олешках.

Генеральний директор енергохолдингу "ДТЕК" Максим Тимченко висловив сподівання, що заклик Дональда Трампа до енергетичного перемир'я буде сприйнятий позитивно. На його переконання, інакше в України з'явиться вагомий аргумент для відповіді.

А якщо ні – це дасть нам моральне право відновити атаки на російські нафтопереробні заводи. Можливо, це єдиний спосіб, яким вони зможуть зрозуміти, що енергетичне перемир'я важливе не лише для нас, але й для Росії. На це я сподіваюся,

– заявив Максим Тимченко.

Водночас ексміністерка фінансів Наталія Яресько наголосила, що на цьому етапі не варто вірити у щире бажання Володимира Путіна домовлятися. Вона переконана, що прогрес можливий лише за умови посилення тиску на агресора, нарощування санкцій, суворого експортного контролю та зміцнення власної оборони.

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе також не має високих очікувань від розмов в ОАЕ, проте акцентувала, що європейські партнери неодмінно мусять бути присутніми за столом переговорів.

Своєю чергою, голова Постійного представництва України при НАТО Альона Гетьманчук підкреслила, що головною вразливістю наразі залишається протиповітряна оборона, від посилення якої прямо залежить стійкість дипломатичної позиції держави.

Ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер теж вказав на потребу негайного припинення вогню та запевнив у збереженні стабільної підтримки України серед американського суспільства та Конгресу.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що зустріч команд має прокласти шлях до діалогу на рівні лідерів держав. Також він наголошував, що Москва вже відмовилася припинити удари по енергооб'єктах.