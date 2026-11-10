"Мандат закінчити війну": Умєров розповів про переговори в Абу-Дабі

Україна розраховує отримати надійні гарантії безпеки та досягти довготривалого миру на переговорах в Абу-Дабі. Українська делегація має офіційний мандат для обговорення припинення бойових дій.

Про це повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров. За його словами, дипломатичний процес триває вже майже рік.

Які подробиці із заяв Умєрова?

"Президент Зеленський дав нам мандат обговорити всі питання, на які чекають наші люди, щоб закінчити цю війну", – зазначив він.

Керівник розвідки пояснив, що найбільш інтенсивний етап узгоджень і консультацій відбувався протягом останніх двох місяців перед початком зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Він також висловив вдячність США за лідерську роль у переговорному процесі, окремо відзначив ОАЕ за організацію майданчика та подякував європейським партнерам за участь.

Склад делегації та безпекові пріоритети

Консультації в Абу-Дабі тривають 10 – 11 листопада. Україну на переговорах представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Перед спільними консультаціями українські переговорники зустрілися з представниками європейських держав формату Е4, делегатами НАТО і Єврокомісії. Ця зустріч дозволила звірити позиції щодо майбутніх безпекових умов.

Позиція партнерів та дипломатичний трек

Американську сторону на переговорах очолюють спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер. За словами Кушнера, США шукають рішення, яке дозволить зупинити бойові дії та забезпечить обом країнам стійкіше становище.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, консультації команд мають підготувати ґрунт для можливої зустрічі лідерів.

Ключовими напрямками діалогу залишаються припинення вогню, гарантії довготривалого миру, відновлення судноплавства та обмін полоненими. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, зустріч в Абу-Дабі пройшла результативно, однак розраховувати на врегулювання конфлікту протягом однієї доби не слід.