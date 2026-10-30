У Кремлі назвали тему переговорів в Абу-Дабі

На початку листопада в Абу-Дабі має відбутися тристороння зустріч за участі делегацій України, Росії та США. У Кремлі розкрили, що стане темою переговорів.

Темою переговорів стане безпека Росії та України після завершення бойових дій. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков у коментарі росЗМІ.

Про що будуть говорити в Абу-Дабі?

За словами Ушакова, сторони мають знайти точки дотику та почати серйозну дискусію щодо подальшого врегулювання.

Треба хоча б перейти до робочого режиму, знайти якісь правильні точки дотику, почати серйозно дискутувати... Тим більше, що зараз ми й тему підняли,

– сказав Юрій Ушаков.

Водночас представник агресора категорично відкинув повноцінне залучення представників Європейського Союзу до обговорень.

Він наголосив, що їхня присутність у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів не означатиме участі у дипломатичному процесі.

Якщо вони куплять квитки на літак, прилетять до Абу-Дабі й будуть десь там крутитися, то, значить, їм час від часу ті самі українці та навіть американці будуть, можливо, щось доповідати, консультуватися, можливо, враховувати якісь точки зору, тобто там процес може відбуватися в такому ускладненому вигляді,

– заявив помічник російського диктатора.

Нагадаємо, тристоронні перемовини між Україною, США та Росією очікуються орієнтовно з 6 по 10 листопада.

Володимир Зеленський розповідав, що ключовими питаннями на майбутній зустрічі стануть взаємне припинення ударів по енергетиці, забезпечення вільного судноплавства, повернення полонених і депортованих дітей.

Президент уточнив, що територіальні питання слід обговорювати на особистій зустрічі лідерів.