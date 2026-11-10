Змінити адмінкордони України на карті: у The Economist розкрили дивний план США

Дональд Трамп намагається якнайшвидше досягти мирної угоди щодо України. Однак у Києві та Європі побоюються, що Володимир Путін не зацікавлений у швидкому завершенні війни.

Про це пише The Economist напередодні тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

Трамп поспішає з угодою щодо України, а Росія вдає поблажливість

За оцінками джерел видання, поразка республіканців на проміжних виборах у США посилила поспіх Трампа.

У січні демократи можуть отримати більшість в обох палатах Конгресу, що ускладнить роботу американської переговорної команди. Зокрема, Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть зіткнутися з розслідуваннями через можливий конфлікт інтересів.

Українські представники не очікують швидкого прориву, але погодилися брати участь у переговорах із відкритою позицією, щоб не погіршувати відносини з Трампом.

Водночас Росія демонструє готовність до певних поступок, зокрема щодо припинення вогню на нинішній лінії фронту. Однак це сталося після того, як США запропонували обговорити не лише завершення війни, а й майбутню систему безпеки Європи.

Критики побоюються, що Москва використає цю тему, щоб висувати нові вимоги та затягувати переговори.

Україна не вважає, що Путін готовий підписати повноцінну мирну угоду до завершення зимової воєнної кампанії. Один із високопосадовців припустив, що переговори можуть бути для Росії запасним планом, поки вона продовжує реалізовувати свої військові цілі.

Американські пропозиції для Росії та України

Реалістичнішим результатом зустрічей можуть стати обміни полоненими та локальні припинення вогню на окремих ділянках фронту, зокрема на Херсонщині та Сумщині. За приклад можуть взяти нещодавню домовленість про тимчасове припинення вогню для евакуації жителів окупованих Олешок.

Видання також пише, що американська сторона розглядала можливість повернення Росії на європейський енергетичний ринок. Така пропозиція викликає спротив України та її європейських партнерів, оскільки суперечить новому законодавству ЄС.

Ще один можливий варіант – змінити адміністративні межі України, щоб Росія могла оголосити про повний контроль над Луганською та Донецькою областями, не вимагаючи від України передати їй міста, які залишаються під контролем Києва.

Найскладнішим питанням залишаються гарантії безпеки для України. Американські переговорники припускають, що Путін може погодитися на гарантії за зразком четвертої або п'ятої статті договору НАТО.

Вони передбачають консультації в разі загрози або допомогу в разі нападу. Однак в Україні сумніваються, що Трамп дотримуватиметься таких зобов'язань.

Росія також не погоджується на розміщення в Україні міжнародних сил стримування та продовжує вимагати від Києва нейтралітету й скорочення армії.

Українські та європейські представники наполягають, що спочатку потрібно домовитися про припинення вогню, а вже потім обговорювати майбутню безпеку Європи. Натомість США підтримують ширший формат переговорів, який передбачає перегляд усієї системи європейської безпеки.

За інформацією джерела, близького до Білого дому, одним із можливих варіантів може стати оновлення Ради НАТО – Росія. Водночас залишається незрозумілим, чи задовольнить це Путіна, який прагне відновити вплив Москви у Східній Європі за зразком радянських часів.

Окремо сторони мають вирішити питання фінансування України після війни. Київ вважає, що йому знадобиться щонайменше десять років масштабної військової та фінансової підтримки. Зокрема, кошти потрібні для відновлення зруйнованої інфраструктури, допомоги ветеранам і утримання армії чисельністю щонайменше 800 тисяч військових.

США вважають такі витрати надто великими та розраховують, що запропонованих гарантій безпеки буде достатньо. Водночас незрозуміло, чи готова Європа взяти на себе фінансування української армії після війни.