Переговори в Ер-Ріяді: Зеленський сказав, які розбіжності є в позиціях України та Росії

Президент Володимир Зеленський висловився про переговори в Саудівській Аравії. Глава держави пояснив, які розбіжності наразі існують в позиціях України та Росії.

А також розповів, яких результатів вдалося досягти під час переговорного процесу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента.

Дивіться також Трамп визнав, що на посадовців США могли вплинути росіяни: він виправдав це бажанням миру

Що заявив Зеленський про переговори

Як повідомив глава держави, за результатами зустрічей в Ер-Ріяді п'ятий пункт в українсько-американській заяві стосуватиметься повернення дітей, полонених військових і цивільних, у російській – питань портів і транспортування агропродукції.

Буде два стейтменти за результатами домовленості – між українською та американською стороною та окремий стейтмент американсько-російський. Вони трішки різняться,

– пояснює Зеленський.

За словами президента, саме в цьому пункті полягає відмінність між українською та російською позиціями. Зеленський також зауважив, що таких питань в порядку денному до зустрічі не було.

Проте "русскіє" прагнуть домогтися допомоги з боку Сполучених Штатів у транспортуванні їх агропромислового сектору, їхньої агропродукції, тобто йдеться про питання портів, тарифів тощо.

Проте Україна не дозволила, щоб це було в загальному документі. Зеленський вважає, що такий крок є послабленням позицій та санкцій.