Майбутні переговори у Лондоні: стало відомо, хто поїде від України

Володимир Зеленський анонсував зустріч в середу, 23 квітня, між Україною, Британією, Францією та США у Лондоні. Стало відомо, хто поїде на перемовини від України.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на свої джерела в ОП, інформує 24 Канал.

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Хто поїде в Лондон на переговори від України

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Кіром Стармером і повідомив, що 23 квітня наші представники працюватимуть у Лондоні.

За інформацією Суспільного, Україну на зустрічі представлять керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга, заступник керівника ОП Павло Паліса.

Що відомо про зустріч 23 квітня

Президент Зеленський повідомив, що під час майбутньої зустрічі представники країн обговорять умови для безумовного припинення вогню.

За словами українського лідера, безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни.

"Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру", – наголосив він.