Обговоримо способи досягнення безумовного припинення вогню, – Умєров про зустріч у Лондоні

Глава Міноборони повідомив, що українська делегація прибула до Лондона. Разом із Андрієм Єрмаком та Андрієм Сибігою вони зустрінуться з американськими та європейськими союзниками.

Рустем Умєров повідомив, що обговорюватимуть сторони під час зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

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Умєров висловився про зустріч в Лондоні

Рустем Умєров зазначив, що разом з головою Офісу Президента та очільником МЗС України зустрінуться з союзниками з США та Європи.

Обговоримо способи досягти повного і безумовного припинення вогню,

– підкреслив Умєров.

Глава Міноборони України наголосив, що від зустрічі у Джидді до Лондона мета України незмінна – відданість стійкому та справедливому миру.

Нагадаємо, що вказувалося, що переговори, які були заплановані на 23 квітня у Лондоні щодо України на рівні міністрів скасовані. Попри це, наша делегація продовжуватиме співпрацювати зі своїми партнерами.

"Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці", – писав глава ОП.

Єрмак підкреслив, що шлях до миру непростий, але Україна віддана мирним зусиллям й у Саудівській Аравії та на інших зустрічах чітко продемонструвала, що не вона є перешкодою на шляху до миру.