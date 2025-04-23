Обговоримо способи досягнення безумовного припинення вогню, – Умєров про зустріч у Лондоні
- Міністр оборони Рустем Умєров разом із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрінуться з американськими та європейськими союзниками.
- Вони обговорять способи досягти повного і безумовного припинення вогню.
Глава Міноборони повідомив, що українська делегація прибула до Лондона. Разом із Андрієм Єрмаком та Андрієм Сибігою вони зустрінуться з американськими та європейськими союзниками.
Рустем Умєров повідомив, що обговорюватимуть сторони під час зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
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Умєров висловився про зустріч в Лондоні
Рустем Умєров зазначив, що разом з головою Офісу Президента та очільником МЗС України зустрінуться з союзниками з США та Європи.
Обговоримо способи досягти повного і безумовного припинення вогню,
– підкреслив Умєров.
Глава Міноборони України наголосив, що від зустрічі у Джидді до Лондона мета України незмінна – відданість стійкому та справедливому миру.
Нагадаємо, що вказувалося, що переговори, які були заплановані на 23 квітня у Лондоні щодо України на рівні міністрів скасовані. Попри це, наша делегація продовжуватиме співпрацювати зі своїми партнерами.
"Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці", – писав глава ОП.
Єрмак підкреслив, що шлях до миру непростий, але Україна віддана мирним зусиллям й у Саудівській Аравії та на інших зустрічах чітко продемонструвала, що не вона є перешкодою на шляху до миру.