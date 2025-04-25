Ризики великі: як Україні врятувати переговорний процес попри демарш США

Переговори за участю США, України, Франції, Великої Британії у тому форматі, який планувався у Лондоні 23 квітня, зірвалися. Американці невдоволені, що українська сторона до повного припинення вогню відмовилась обговорювати територіальні питання, зокрема щодо Криму.

Політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу висловив думку, що зараз питання у тому чи це ситуативна криза і з неї можна вийти, повернувшись до ідеї обговорення припинення вогню, чи це дійсно призведе до паузи: короткочасної чи тривалої.

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Яка має діяти українська сторона?

Якщо пауза у переговорах дійсно виникне, це буде проблемою, але, як наголосив політолог, не катастрофою. З його слів, катастрофа буде тоді, коли Україна погодиться на вимоги, які зараз висувають США.

Це означає, що ми зараз програємо, а далі буде наступний етап нових вимог, від України вимагатимуть більшого. Якщо ми нині проявимо принциповість, то тоді зможемо через певний час повернутися до переговорного процесу,

– вважає Фесенко.

З боку американських політиків лунають погрози, що США можуть вийти з переговорів, якщо обидві сторони не погодяться на територіальні поступки, але першочергово, як зауважив політолог, цього чекають від України. Він підкреслив, що українській стороні не варто цього боятися.

"Є ризики нового сплеску напруги у стосунках з США, а також більш негативних наслідків, зокрема щодо припинення постачання нам супутникових розвідданих. Одночасно з цим ми маємо продемонструвати твердість нашої позиції, принциповість, треба боротися за наші інтереси", – зазначив Фесенко.

Як врятувати ситуацію на тлі невдоволення США?

За переконанням політолога, сьогодні є компромісний варіант як врятувати переговорний процес та вийти з кризи, яка нині виникла через неадекватний, зі слів Фесенка, мирний план США. Він вважає, що потрібно повернутися до того, що сторони обговорювали раніше – припинення вогню.

Це, зі слів Фесенка, реально і про це можна домовитись. Він зазначив, що навіть Путін озвучив, що він готовий на припинення обстрілів по лінії фронту, вперше погодився на це.

Варто домовлятися про це, а все інше – обговорювати паралельно і згодом. А не робити це відразу без обговорень просто через те, що у Білому домі хочуть, щоб негайно все підписали,

– зауважив політолог.

Фесенко наголосив, що слід розуміти, що тиск американців, який полягає у тому, що вони погрожують покинути переговорний процес, що сторонам треба робити все негайно – це традиційний стиль переговорів Трампа і його адміністрації. Вони, як звернув увагу політолог, точно так само діяли в тарифній війні. Однак зараз США вже готові знижувати тарифи для Китаю та домовлятися.

"В цьому випадку, думаю, буде схожа ситуація. Нам треба витримати паузу, не виходити з переговорного процесу і чітко наголошувати, що Україна готова вести перемовини про 30-денне припинення вогню, всі інші питання – потім", – озвучив Фесенко.

Якщо росіяни погодяться на це, тоді, на думку політолога, можна відновлювати переговорний процес і зустрічатися на рівні міністрів. З його слів, можливо, на початку наступного тижня можна було б провести офіційні переговори делегацій США, Росії, України.

Фесенко також вважає, що можливі навіть прямі переговори між Москвою та Києвом, оскільки російський диктатор вже і на це погодився. Але обговорювати наразі треба тільки питання припинення вогню.