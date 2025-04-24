Росія вчора розраховувала на великий скандал, – Зеленський про зустріч у Лондоні

Володимир Зеленський заявив, що Росія розраховувала, що переговори в Лондоні 23 квітня перетворяться на великий скандал. Однак зустріч з партнерами була конструктивною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського та президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоcи в четвер, 24 квітня.

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Зеленський висловився про зустріч в Лондоні

23 квітня в Лондоні відбулася зустріч, на якій були присутні представники України, Великої Британії, Франції, Німеччини, а також США.

Вчора була розмова. Вона була не проста, але конструктивна. Вона закінчилась не розбіжностями, а бажанням працювати далі… Росія розрахувала на великий скандал учора, і навіть деякі емоції лунали в медіапросторі,

– пояснив Володимир Зеленський.

За словами президента, Росії не подобається союз навколо України. Все через те, що Україна "на самоті" була б більш легкою ціллю для країни-агресорки.

Хоча, скажу вам відверто, за ці 3 роки цієї війни ми достатньо міцні. Навіть у перші дні війни, коли ми були майже-майже, ми змогли вистояти. Повірте, зараз ми набагато сильніші. І все одно ми більше за всіх хочемо закінчення війни,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, спершу очікувалося, що переговори в Лондоні пройдуть на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії. На зустрічі мав головувати міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Однак згодом у МЗС Великої Британії заявили, що переговори на рівні міністрів скасовані, натомість відбудеться зустріч на рівні посадовців.