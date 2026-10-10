"Тривали 6 годин": ЗМІ розкрили залаштунки переговорів у США

У Маямі представники США, України, Європи та НАТО провели шестигодинні переговори для розробки єдиного плану припинення війни. Учасники зустрічі прагнуть узгодити спільну пропозицію протягом найближчих тижнів, щоб представити її Росії до настання зими.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на обізнане джерело.

Як пройшли переговори у Маямі?

До переговорного процесу у Флориді долучилися посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, українська делегація, а також представники європейських країн і НАТО.

Сторони обговорили об'ємний перелік питань, серед яких повоєнний пакет для України із гарантіями безпеки від Вашингтона та Європи. Окрім цього, на порядку денному були економічний план відновлення та шлях Києва до вступу в Європейський Союз.

Також учасники зустрічі торкнулися чутливої теми та розглянули деякі ідеї щодо територій, хоча деталі цих пропозицій не розголошуються. Україна наполягає на тому, що Росія має повернути захоплені землі, тоді як Президент США Дональд Трамп зазначав про необхідність компромісу з обох сторін.

Окрім цього, делегації дискутували про майбутню архітектуру безпеки між Європою та Росією, яка має забезпечити мирні роки попереду.

Реакція на дизельну угоду та позиція сторін

Зустріч відбулася в один день із заявою, яку зробив Президент США Дональд Трамп, про домовленість із Росією щодо постачання дизельного пального для зниження світових цін. Адміністрація США зняла санкції з російського пального, що викликало критику американських законодавців.

Президент України Володимир Зеленський категорично засудив рішення про послаблення енергетичних обмежень проти Москви.

"Усі ці гроші йдуть на війну проти людей, проти України, проти всіх нас. Я вважаю, що нашу команду просто використовують як димову завісу. І це точно несправедливо", – заявив Володимир Зеленський.

З іншого боку, президент Росії Володимир Путін після розмови з Дональдом Трампом заявив, що негайне відновлення мирних переговорів є малоймовірним, пославшись на атаки українських безпілотників на Москву.