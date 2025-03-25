У Росії заявили, що зміст переговорів зі США не оприлюднять

Делегація США провела зустрічі із представниками української та російської сторони. У Росії прокоментували новий раунд перемовин у Саудівській Аравії.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков зробив низку заяв після завершення перемовин із делегацією США. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Росія не хоче розголошувати зміст перемовин

Пєсков наголосив, що тристороння зустріч представників Росії, США та України поки що не планується. Крім цього, планів на розмову Путіна і Трампа поки немає, проте він сказав, що за потреби це швидко узгодять.

Зміст переговорів в Ер-Ріяді не оприлюднюватиметься, оскільки це технічні консультації. За словами речника Кремля, контакти Росії та США триватимуть, але конкретики поки немає.

️Також Пєсков назвав вбивством обстріл російських журналістів з боку ЗСУ. Пєсков не став уточнювати, які країни можуть бути залучені до переговорів РФ та США.

Делегації США та України вже зустрічались 24 березня. Це був другий раунд переговорів. Команди працюють над домовленостями про встановлення тимчасового припинення вогню між Україною та Росією. Крім цього, обговорюють також припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.