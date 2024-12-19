У Зеленського назвали ключові вимоги для переговорного процесу та припинення вогню

Новий лідер США Трамп поки що не готовий надати чіткий сценарій для завершення російсько-української війни. Його команда працює над цим, бо все більше отримує доступ до різної інформації, більше розуміє мотивації Росії, глибину цієї війни, що вона не просто територіальна, а війна про домінування.

Про це в етері 24 Каналу наголосив радник глави ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що ця війна зачіпає не тільки інтереси України чи Європи, а й Сполучених Штатів, при чому на дуже різних рівнях.

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Україна має убезпечити себе від нових загроз

Подоляк озвучив, що наявність ЗСУ – одна з ключових вимог переговорного процесу, тому що це є гарантією безпеки України. Він нагадав, що президент Зеленський заявив, що сьогодні необхідно мати чітке розуміння того, як Україна убезпечить себе від продовження експансії, яку Росія буде здійснювати й надалі.

Вона робитиме це в інших форматах на певному етапі, а потім спробує перейти до гарячих фаз війни. Адже Росія, як наголосив радник глави ОПУ, існувати поза межами війни більше не зможе.

Для Росії, якщо вона хоче залишитися путінською, немає жодного сценарію, де б вона не продовжувала війну. Сьогодні в Росії є стабільне усвідомлення того, що війна є єдиним механізмом, який гарантуватиме її існування (путінського типу),

– озвучив Подоляк.

Як тільки Росія припинить війну, відбудеться її внутрішня руйнація. Всі накопичені проблеми відразу перейдуть в соціально-політичні конфлікти – прогнозує Подоляк.

З огляду на це, Україна, зі слів радника глави ОПУ, завжди буде під ударом. Якщо настане перехідний період, то наша держава перебуватиме під загрозою наступного нападу з боку Росії. Тоді для України логічно виникає запитання, як себе убезпечити від цього.

Подоляк наголосив, що Зеленський заявив про необхідність чітких гарантій, які можуть реалізовуватись, наприклад, через участь у безпековому Альянсі, тоді відповідальність за те, що не буде наступного етапу війни, братиме на себе не тільки Україна, а і європейські держави.

І не так, як сьогодні: хочуть – дають зброю, не хочуть – не дають,

– підкреслив Подоляк.

Важливість інвестицій в мілітарний складник

Ще одна умова для можливості завершення війни – інвестиції. Бо в межах гарантій безпеки мають бути набагато більші інвестиції, не тільки через державне оборонне замовлення.

Може бути глобальне європейське державне замовлення на виготовлення зброї в Україні. Це суттєво підвищить вагу мілітарного компонента економіки,

– вважає Подоляк.

Що може стимулювати Росію до нового нападу

Подоляк вкотре зазначив, що якщо Росія після переговорів отримає в якості прибутка території, фіксацію певних юридичних статусів, безвідповідальність за початок війни, тоді це стане стимулом для неї згодом розпочати нові акти агресії.

Радник глави ОПУ впевнений, що якщо хтось продовжує жити в ілюзіях, що можна піти на компроміси з Кремлем і це буде просто – то це величезна фатальна помилка. Вона, з його слів, буде коштувати демократичному світу зовсім інших видатків з бюджету на сферу оборони та обернеться значними проблемами з Росією, яка вважатиме себе переможцем у війні.

Це ж не обов'язково фактична перемога, у Росії її не буде, вона не досягнула цілей, які ставила. Але Росія буде інформаційно себе такою вважати й продавати концепцію переможця,

– підсумував Подоляк.