Зеленський відповів, чи зможе Росія коли-небудь домовитися про закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до зими 2026 року Україна має знайти дипломатичний шлях для завершення війни. Він наголосив, що рішення також залежить від тиску інших країн на Путіна.

Про це повідомили в CBS News.

Що Зеленський розповів про переговори з Росією?

Президент України заявив, що ЄС наразі намагається знайти свій шлях, як підштовхнути Росію до миру. Він додав, що найкращим форматом переговорів є зустрічі представників України, Росії, США та Європи.

Зеленський наголосив, що Україна також готова провести двосторонню зустріч з Росією та зазначив, що для майбутніх переговорів необхідно збільшити тиск та накласти сильніші санкції на Москву.

Я готовий зустрітися з Путіним, якщо він буде готовий. Я думаю, що Росія буде налаштована на переговори якщо запровадити більше санкцій та збільшити тиск, й тоді вони будуть готові до діалогу,

– заявив Зеленський.

Глава держави заявив, що Росія втрачає близько 35 тисяч військових кожного місяця і саме криза та нестача людей на фронті можуть підштовхнути Москву до початку прямих переговорів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ситуацію із перемовинами між Україною, Росією та США. За його словами, наразі вони поставлені "на паузу".

Він запевнив, що Україна має дієві пропозиції, що можуть призвести до мирного врегулювання війни. Нагадаємо, що тристоронній формат перемовин був ініційований президентом США Дональдом Трампом після його повернення до Овального кабінету.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Європа не може бути посередником у російсько-українських переговорах, оскільки нібито є стороною конфлікту та надає військову допомогу Києву.