"Немає необхідних сигналів": що каже Зеленський про нову зустріч України, Росії та США

Наступний раунд мирних переговорів між Україною, Росією і США поки не запланували. Зеленський раніше висловлював сподівання, що переговори пройдуть незалежно від ситуації на Близькому Сході.

Про це Суспільному повідомило джерело в українській делегації.

Чи відбудеться наступний раунд мирних переговорів?

Наразі дата і місце наступного раунду переговорів між США, Україною і Росією не визначені.

Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає,

– повідомляє джерело.

Черговий раунд переговорів мав відбутися у проміжок з 5 по 9 березня в Абу-Дабі.

Президент Володимир Зеленський пізніше повідомив, що говорив з Рустемом Умєровим.

Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова,

– сказав президент.

Він додав, що паралельно продовжуються переговори про можливий обмін полоненими.

Що Зеленський казав про наступний раунд переговорів?