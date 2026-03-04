"Немає необхідних сигналів": що каже Зеленський про нову зустріч України, Росії та США
- Наступний раунд мирних переговорів між Україною, Росією та США поки не заплановано.
- Дата і місце проведення тристоронніх переговорів залишаються невизначеними.
Наступний раунд мирних переговорів між Україною, Росією і США поки не запланували. Зеленський раніше висловлював сподівання, що переговори пройдуть незалежно від ситуації на Близькому Сході.
Про це Суспільному повідомило джерело в українській делегації.
Чи відбудеться наступний раунд мирних переговорів?
Наразі дата і місце наступного раунду переговорів між США, Україною і Росією не визначені.
Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає,
– повідомляє джерело.
Черговий раунд переговорів мав відбутися у проміжок з 5 по 9 березня в Абу-Дабі.
Президент Володимир Зеленський пізніше повідомив, що говорив з Рустемом Умєровим.
Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова,
– сказав президент.
Він додав, що паралельно продовжуються переговори про можливий обмін полоненими.
Що Зеленський казав про наступний раунд переговорів?
Президент України Володимир Зеленський зазначав ЗМІ, що переговори мали б відбутися в Абу-Дабі.
Водночас, якщо через війну на Близькому Сході вони змінять локацію, то, за словами президента, Україна готова вести їх деінде. Серед варіантів Зеленський називав Туреччину і Швейцарію.