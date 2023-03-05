Путін має вивести війська, це основа для переговорів, – Шольц

Відповідальність за припинення війни в Україні залишається на президенті Росії Владімірі Путіні. Він повинен вивести свої війська.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, Путін явно неправильно оцінив силу України.

До теми Байден і Шольц зустрілися в Білому домі та обговорили Україну

Путін повинен вивести війська

На думку німецького канцлера, необхідно, щоб Путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією.

Він повинен вивести війська. Це основа для переговорів,

– заявив Шольц.

За його словами, річна російсько-українська війна зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Проте Німеччина не змушуватиме нашу державу йти на незручні компроміси.

"Без українців не буде рішень", – наголосив німецький лідер.

Він додав, що Путін явно неправильно оцінив силу України та єдність усіх її друзів у протистоянні російському вторгненню.

"Дуже важко судити про те, що буде далі в Україні, але є дещо абсолютно зрозуміле: ми продовжуватимемо підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною допомогою, а також зброєю", – зауважив канцлер.

Варто прочитати Шольц розповів, коли в Україну надійдуть нові Gepard і система IRIS-T від Німеччини

Захід готовий розглянути гарантії безпеки для України, але "у мирні часи"

Канцлер також відповідав на запитання, чи можлива угода, за якою Україні запропонують змиритись із втратою частини тимчасово окупованих Росією територій в обмін на певні гарантії безпеки з боку НАТО чи вступ до ЄС.

Ми сказали їм (українцям – 24 канал), що вони можуть клопотати про членство у Європейському Союзі. І вони працюють над тим, щоб досягти прогресу за всіма критеріями, які є важливими для цього,

– пояснив Шольц.

На його думку, у Києві знають, що Захід готовий організувати певні гарантії безпеки для України у "мирні часи", проте вони ще не прийшли.