Переговори можливі, якщо Росія відмовиться від лицемірства і виведе війська з України, – Подоляк

Переговори між Україною та Росією дійсно можуть продовжитися. Проте на це мають вплинути одразу кілька факторів.

Про це 28 травня написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він також є представником переговорної групи від України.

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Що саме написав Подоляк

Радник зробив публікацію у відповідь на маніпулятивні заяви росіян. Ті почали поширювати оманливу інформацію про те, що нібито "Україна відмовляється від переговорів".

Справжні переговори можливі, якщо відмовиться від лицемірства (одне говоримо, інше робимо), залишить південь країни та відведе війська,

– написав Подоляк.

Він додав, що поки такі умови не виконані, переговори веде окрема "делегація". Мовиться про наших захисників, які знищують ворогів на лінії фронту.



Публікація, яку зробив Михайло Подоляк / Скриншот із його твіттеру

Ми повинні воювати з Росією до переможного кінця

Також у цей день Михайло Подоляк заявив, що Україна воюватиме з Росією до перемоги. Мовляв, жодних інших варіантів у нас зараз просто немає.

Також він звернувся до країн Заходу. Адже цивілізованому світу потрібно бути єдиним, бо Росія без програшу може потім знову напасти, але вже не на Україну.

Чи можливі переговори між президентами

У будь-якому випадку війна має закінчитися зустріччю із кремлівським диктатором Путіним. Адже в тій країні лише він має змогу ухвалювати важливі рішення. Зокрема, таким буде й підписання капітуляції Росії.

Проте 25 травня президент Володимир Зеленський сказав, що це поки неможливо. Адже з Путіним не можна спілкуватися конструктивно, поки він живе у власному інформаційному світі.

Він (Путін – 24 канал) не розуміє, що Україна нікуди не збирається і не піде на поступки. Ми боремось на своїй землі. І ця війна України не проти когось, а за себе, свою землю,

– сказав тоді глава держави.

Щодо переговорів із іншими представниками держави-агресора, то президент сказав про беззмістовність таких дій. Адже всі посередники "ніхто, навіть не фігури".

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